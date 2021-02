PLENKOVIĆ PROGOVORIO O POPUŠTANJU U UGOSTITELJSTVU I SPORTU PA KOMENTIRAO ČOVJEKA KOJI GA JE ODBIO: ‘Kad on ništa ne objašnjava, ja ću’

‘Njegova (Vanđelićeva) je želja da do ljeta vodi Fond, to je sam rekao. U njegovoj viziji je odmah bilo da to bude privremeno, a zašto nije htio ići u utakmicu, to samo on zna’, rekao je Plenković o nesuđenom kandidatu HDZ-a za gradonačelnika Zagreba

O budućnosti HDZ-a u Zagrebu, opuštanju epidemioloških mjera, novoj šefici Podravke Martini Dalić te sudbini privremenog ravnatelja Fonda za obnovu od potresa Damira Vanđelića, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković govorio je u Dnevniku Nove TV.

Na pitanje hoće li građani od ponedjeljka moći u teretane i kafiće, Plenković je odgovorio neodređeno.

‘I Coffee to go je na stolu. Trebamo doći do proljeća’

“Raspravili smo situaciju u Hrvatskoj, suglasni smo da su mjere polučile efekt, smanjili smo broj zaraženih i umrlih, a važno je i da je strpljenje i odgovornost građana tome pridonjela. Poslat ćemo određene signale koji se odnose na dvije domene, ugostiteljstvo i sport. Na stolu je i “coffee to go” i druge stvari. Nalazimo se u zimskim mjesecima, postoje najave da će biti i hladnije sljedećih mjeseci. Trebamo doći do proljeća”, kaza je premijer.

Govoreći o cjepivu, rekao je kako su sva tri koja su stigla u Hrvatsku učinkovita.

“Konzultirali smo se, prema hodogramu, od sva tri proizvoiđača do kraja ožujka trebali dobiti 600 tisuća doza cjepiva. Sve ćemo iskoristiti, po mom računu, mogli bi do kraja ožujka imati barem deset puta više cijepljenih nego danas, dakle oko 400 tisuća građana”, rekao je dodavši kako bi se cijepio bilo kojim jer “nema problem s tim”.

‘Nismo koketirali s Vanđelićem, nego razgovarali’

Govoreći o Davoru Filipoviću kao kandidatu za gradonačelnika Zagreba, odbacio je navode da je on bio drugi izbor.

“Ne, on je prvi izbor HDZ-a. Nismo koketirali s Damirom Vanđelićem, mi smo razgovarali. On ništa ne objašnjava pa ću ja, te razgovore smo vodili u četiri oka, to je važno. Njegova je želja da do ljeta vodi Fond, to je sam rekao. U njegovoj viziji je odmah bilo da to bude privremeno, a zašto nije htio ići u utakmicu, to samo on zna. Teza o tom da nije išao u kandidaturu zbog nekog aranžmana HDZ-a s Milanom Bandićem je neistinita, stvar je sasvim jasna”, tvrdi Plenković.

Na pitanje čime ga je Martina Dalić zadužila da je postavljena na čelo Podravke, Plenković je kazao da je bila postavljena dogovorom svih dionika kompanije.

“Siguran sam da će biti odlična predsjednica Uprave Podravke. Zadatak je osnažiti Podravku. Kompanija zapošljava nekoliko tisuća ljudi i ima dobre poslove”, rekao je Plenković.

Govoreći o sustavu obvezne članarine HGK, koja je postala sporna, Plenković je kazao kako “taj sistem možda nije najbolji”.

