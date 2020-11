PLENKOVIĆ OTKLONIO TVRDNJE O POLICIJSKOM SATU: ‘O njemu se nikada nije raspravljalo. Zaključavanje nije opcija’

Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako se nije raspravljalo o uvođenju policijskog sata, jer Hrvatska nije u izvanrednom stanju, a ponovio je i kako nema govora o novom potpunom zatvaranju

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak kako se nikada nije raspravljalo o uvođenju policijskog sata, ustvrdio je i kako Hrvatska nije u izvanrednom stanju te je poručio kako potpuni lockdown nije opcija. “Policijski sat – o njemu se nikada nije raspravljalo. Lockdown (zaključavanje) u varijanti koji bi bio potpuno zaključavanje i ograničavanje rada, nemogućnost odlaska iz jednoga grada, županije ili općine bez propusnica nije opcija”, rekao je Plenković novinarima prije početka sjednice saborskog Kluba HDZ-a.

Dodao je i kako niti druge europske zemlje nisu pribjegle istoj vrsti restriktivnih mjera kao što je to bilo proljetos. Efekt takvih mjera na gospodarstvo, financijsku situaciju i poduzetnički duh u društvu, ne bi, kazao je, bio dobar već bi njegovi učinci bili isključivo negativni.

Premijer je istaknuo i da je njihova strategija proporcionalna prijetnji s kojom su suočeni te nastoje apelirati na sve, uz puno uvažavanje visokog stupnja svijesti svih sugrađana o tome da koronavirus nije neka bezazlena bolest, već od nje ljudi i umiru te od toga imamo i ekonomske posljedice. “Zato moramo zajedno pokazati i solidarnost i želju da ju zajednički riješimo”, rekao je.

MILANOVIĆ NEĆE PODRŽATI POLICIJSKI SAT: ‘Neću ja nikome objašnjavati zašto sam kera izveo van. Prvi ću na ulicu protiv toga’

PULMOLOG ODGOVORIO MILANOVIĆU: ‘Policijski sat je nužan, pa da vidim, predsjedniče, kako ćete me strpati u maricu’

Nema vremena za Milanovićeve izjave

Plenković je, upitan za komentar izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića kako o novom zaključavanju neće odlučivati on ili Krunoslav Capak već Hrvatski sabor, kazao da Hrvatska nije u izvanrednom stanju jer su i druge zemlje suočene s pandemijom koronavirusa. “Onaj tko stalno hoće minirati borbu protiv korone se vraća stalno natrag na temu dekredibiliziranja cijeloga procesa. Odlučivat će oni koji sukladno zakonu to imaju pravo – Vlada i Stožer”; poručio je.

Upitan je li se, kako to tvrdi predsjednik Republike Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić morao žrtvovati radi njega u kontekstu organizacije oko polaganja vijenaca na Mirogoju, rekao je kako nije uopće pratio jutrošnje Milanovićeve izjave jer za to nema vremena. “Ministar radi svoj posao i vlada radi svoj posao – bavi se rebalansom, proračunom, očuvanjem radnih mjesta i zdravstvenim sustavom, Nacionalnom razvojnom strategijom, Nacionalnim programom oporavka i otpornosti. Temama koje su jako važne, to je bit”, poručio je.

MILANOVIĆ ‘OPLEO’ PO MINISTRU: ‘Po nalogu onih gore morao je insinuirati da njegov vrhovni zapovjednik laže. Sada će platiti cijenu’

BANOŽIĆ UVRIJEĐEN DANAŠNJIM MILANOVIĆEVIM ISTUPOM, A PRIMIJETIO JE I JOŠ NEŠTO: ‘To je poluprijeteća poruka koja nije primjerena’

Stanje u Dubravi nije alarmantno

Plenković je, na novinarski upit, negirao da je stanje u KB Dubrava alarmantno poručivši kako očekuje da sve liječničke usluge koje dobivaju pacijenti u toj bolnici budu na razini koja je uobičajena. “Mislim da nije, mislim da će KB Dubrava – kao što je pokazala svih mjeseci, svi liječnici, medicinske sestre i zdravstveno osoblje, napraviti najviše što mogu za potrebe pacijenata”, kazao je.

Podsjetio je i na svoju izjavu na prošloj sjednici vlade kako imaju naznake da bi nove mjere koje su poduzeli mogle upućivati na zaključak da će se događati sporiji rast broja novozaraženih osoba nego što je bio. Izrazio je i uvjerenje da su tim mjerama uspjeli smanjiti okolnosti koje su izvor potencijalne zaraze ponovno pozvavši na osobnu odgovornost i discipliniranost svih sugrađana. Poručio je i da svi moramo biti svjesni kako je efekt rasta novozaraženih od prije nekoliko tjedana sada, nažalost, vidljiv kod većeg broja preminulih.

Plenković je rekao i da će se na sjednici HDZ-ova Kluba dogovoriti oko sutrašnjeg aktualnog prijepodneva, redovitom izvješću o posljednjim sastancima Europskog vijeća, izvješću o stanju vlade, rebalansu proračuna za ovu godinu te ostalim temama koje su na dnevnom redu Sabora ovoga tjedna.

OVAKO U KB DUBRAVA OPRAVDAVAJU NEDJELJNI NESTANAK STRUJE: ‘U kratkom trenutku samo mali dio respiratora je ostao bez napona’