PLENKOVIĆ OSUDIO KRVAVU OSVETU U SPLITU PA NAPAO BELJAKA: ‘Takvo ponašanje je divlje. On je primitivan i nepismen’

Andrej Plenković je komentirao osvetnički pohod Filipa Zavadlava, rekavši kako u Hrvatskoj ne smije biti anarhije i da nitko ne smije pravdu uzimati u svoje ruke

“Ne smije biti anarhije u Hrvatskoj i nitko ne smije uzimati pravdu u svoje ruke. Tome moramo reći – ne! Takvo ponašanje ne smije i neće biti obrazac ponašanja u Republici Hrvatskoj”, rekao je danas premijer Andrej Plenković, komentirajući trostruko ubojstvo u Splitu koje je potaknulo formiranje grupe podrške ubojici Filipu Zavadlavu na Facebooku, javlja Jutarnji list.

“Oni kriminalci koji se bave dilanjem droge i uništavanje mlađih generacija čine ogromnu štetu našem društvu i sve institucije moraju zajednički raditi na suzbijanju takvih mreža koje truju mlade u društvu. Policija je jako brzo reagirala u ovom slučaju. Usprkos ovom zločinu usred bijela dana treba reći da je policija do sada počinila niz akcija pa je tako i u Splitu razbila nekoliko kriminalnih organizacija”, dodao je Plenković koji se javio iz Strasbourga.

Beljak je ‘primitivan i nepismen’

Komentirao je, također, izjavu i ispriku šefa HSS-a Kreše Beljaka koji je na Twitteru izjavio kako “Udba očito nije ubila dovoljno ljudi”. “To nije smiješno, da je to napravio netko s desne strane slijedio bi niz osuda i prijava. Takvo ponašanje je nenormalno, nekulturno, primitivno i divlje. Taj isti Beljak je ovdje posprdno govorio o činjenici da sam ja govorio na pet jezika. On je primitivan, a usto i nepismen. Njegova izjava je sramotna.

Očekivali su da će ih SDP preteći?

Novinare je zanimali i što misli o tome da je novoizabrani predsjednik Zoran Milanović najpopularniji političar i izjavu šefa SDP-a Davora Bernardića da želi voditi hrvatsku Vladu. “Bernardić? Samo neka dođe”, rekao je Plenković misleći na predstojeću sjednicu Sabora i aktualno prijepodne kojim će započeti.

Vezano za zadnju anketu prema kojoj je SDP pretekao HDZ, kaže: “Mi smo to na neki način očekivali, da će se predsjednički izbori ovako odraziti na ankete, to smo i očekivali u našoj analizi. No, HDZ je ostao na istom postotku kao i ranije, što znači da imamo čvrstu podršku stabilnog biračkog tijela, a na nama je da izvučemo pouku iz poruke biračkog tijela te da razbijemo laži i difamacije koje se šire o HDZ-u. Birači lijevog spektra izašli su više na izbore.

Kad smo prije četiri godine išli osvajati HDZ pa pobijedili Milanovića imali smo 4 cilja. Prvo je bilo osigurati političku stabilnost, a potom dovesti do gospodarskog rasta, ali zdravog, bez zaduživanja. Treća stvar je bila društvena solidarnost u čemu smo napravili ogromne iskorake. Četvrti je element bio sigurnosni aspekt, gdje smo uložili u Hrvatsku vojsku, policiju, sigurnost granica. A o međunarodnom položaju Hrvatske ne bih ni govorio, mislim da građani tu vide gdje i kako stojimo”, rekao je Plenković.

