PLENKOVIĆ OSTAJE PRI SVOME: Kad se sve zbroji, brojnim učiteljima u mandatu ove Vlade će plaće biti veće za više od 20 %

Premijer Andrej Plenković poručio je u utorak kako će povećanje plaća od 6,12 posto kroz osnovicu riješiti glavni meritum zahtjeva školskih sindikata te je naglasio kako je brojnim učiteljima u mandatu ove Vlade plaća povećana više od 20 posto.

“U govoru u Saboru naglasio sam postignuća Vlade, i ona su pozamašna, u svim aspektima, isto tako i u politici plaća. Naša ponuda od 2+2+2 dizanja osnovice kroz temeljni kolektivni ugovor je konzistentna i riješiti će glavni meritum zahtjeva sindikata školstva, a to je povećanje plaća od šest posto”, rekao je Plenković u Banskim dvorima.

Dodao je kako je ova Vlada “vrlo konzistentno, realnom politikom koja je pratila prihodovnu stranu, povećala plaće dizanjem osnovice za 11,5 posto”.

“Dakle, ona će u idućoj godini, kad se zbroji sve do sada napravljeno, plus ovih šest posto i porezne olakšice, brojnim učiteljima u mandatu ove Vlade dignuti plaće za više od 20 posto. To nije uobičajeno niti redovito, a pritom imamo zdravi rast, ne zadužujemo se dodatno i ostvarujemo uravnotežen proračunski višak”, pojasnio je Plenković.

Ono što nudi Vlada je fer, realno i konzistentno; spremni smo i na konzultante

Istaknuo je kako kao Vlada razumiju da postoje nepravde i nelogičnosti kroz koeficijente kroz različite sektore.

“Te nepravde su se nataložile kroz otprilike dva desetljeća. Nije jednostavno ni lako. U sustavu plaća, osim osnovica, imate i brojne dodatke koji se malo spominju. I postoje koeficijenti. Spremni smo to riješiti na objektivan način uz pomoć konzultanata koji su van sustava državne uprave. Mislim da nam za takav posao treba netko tko će biti nepristran, tko neće afektivno gledati svoj resor”, rekao je premijer.

Dodao je kako će pozvati sindikate da budu oni koji će i pomoći u tom procesu, a smatra da je fer, realno i konzistentno ono što nudi Vlada i da to nije dijeljenje darova pred izbore.

Plenković smatra da je kontinuitet sa štrajkom u redu kao legitiman stav sindikata, ali da nije fer prema onome što je bit politike obrazovanja – da se svi bavimo djecom i učenjem i napredovanjem mladih generacija.

Uskoro i novo povećanje minimalne plaće

“U razgovoru sa socijalnim partnerima predložit ćemo i novo povećanje minimalne plaće”, istaknuo je i dodao da će nova odluka uslijediti do kraja listopada i da će taj iznos još dodatno biti značajno povećan.

Novinari su premijera pitali jesu li na današnjem sastanku sa Generalskim zborom raspravljali o pitanju uvođenja dvojezičnih ploča u Vukovaru.

“Raspravu i tu odluku trebaju donijeti oni koji žive u Vukovaru. Naravno da je politika ove Vlade graditi politiku povjerenja, suživota, pogleda prema budućnosti, graditi na postignuću mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja”, rekao je Plenković.

Zaključio je kako je politika Vlade kada pruža ruku manjinama uključiva politika, ali da “postoje sredine u kojima to treba malo obazrivije raditi, s obzirom na posljedice”.