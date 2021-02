PLENKOVIĆ OSOBNO IZABRAO NASLJEDNIKA SVOG ČOVJEKA U ZAGORJU: I on je prvo bio nezavisan, a onda se u priču upleo Žarko Tušek….

Iako je Žarko Tušek u županijskom ogranku HDZ-a imao četiri potpredsjednika, nije izabran niti jedan od njih, nego je u središnjici dogovoreno da to bude načelnik Krapinskih toplica, Ernest Svažić, za kojeg se smatra da je sto posto „tušekovac“

Je li Žarko Tušek kažnjen zato jer je htio politički trgovati ili zato jer je uhvaćen u trenutku trgovanja? Iako je i samo pitanje „je li uopće kažnjen“ opravdano, s obzirom da je ostao saborski zastupnik, no činjenica je da je maknut, odnosno, prisiljen podnijeti ostavku na sve političke funkcije, od one u Predsjedništvu HDZ-a do mjesta šefa Županijske organizacije HDZ-a Krapinsko-zagorske županije. I to micanje bilo je politička poruka, no, premijer i predsjednik HDZ-a nije htio ući u dublje pojašnjavanje krimena, osim što je uzrujano ponavljao da je počinio tešku političku pogrešku.

No, s obzirom na poteze koji su uslijedili, kadroviranje u lokalnom HDZ-u, i nakon micanja Žarka Tušeka može se reći da u dubinu stranke nisu poslane nikakve jasne poruke oko političke trgovine, a niti oko „krimena“ Žarka Tušeka. On je i dalje za veliku većinu HDZ-ovaca u Zagorju nevin, žrtva manipulacije, i ništa ne treba mijenjati u standardima koje je on zagovarao. Drugim riječima, i nakon Tušeka – Tušek.

U Županijskoj organizaciji HDZ-a Krapinsko-zagorske županije, bivši predsjednik Žarko Tušek, imao je točno četiri potpredsjednika: Alena Gereka, Zorana Gregurovića, Mirka Krznara i Zdravka Tušeka. No, iako se među Zagorcima nakon ostavke Žarka Tušeka spekuliralo da će njegov nasljednik biti izabran iz tog bazena, iz kruga potpredsjednika, ili barem iz članova Predsjedništva ŽO, to se nije dogodilo, nego je izabran samo običan član odbora – među lokalnim HDZ-ovcima ne posebno popularan, Ernest Svažić, načelnik Krapinskih toplica.

Svažić je izabran za Tušekovog nasljednika doslovno u Zagrebu, u središnjici stranke u petak, 29. siječnja, a onda je popodne na sjednici ŽO, na kojoj je sudjelovao i politički tajnik iz središnjice, Krunoslav Katičić, objavljeno da će Svažić biti i v.d. u županijskoj organizaciji i kandidat za župana na lokalnim izborima.

Preskočeni potpredsjednici

A kako to da su zaobiđeni lokalni potpredsjednici stranke? Oni sami po sebi predstavljaju širok presjek djelovanja HDZ-a i doista su šarolikih političkih biografija.

Potpredsjednik Alen Gerek, agronom po zanimanju, u ovom je trenutku na direktorskoj dužnosti u državnoj tvrtki Hrvatske pošte, a u Vladi 2016. godine izabran je, neovisno o svom formalnom obrazovanju i za pomoćnika ministra prometa, Olega Butkovića, a na to mjesto došao je s pozicije pomoćnika za financije glavnog tajnika HDZ-a Milijana Brkića. Uz sve te dužnosti do kojih je došao prije svega radi članstva u HDZ-u, bio je i nogometni sudac HNL-a, a posljednji put su se mediji bavili njime kada je prijavljen za okupljanje na rođendanskom partyu u klijeti – u vrijeme kada su zbog koronavirusa zabranjena okupljanja.

Drugi potpredsjednik zagorskog HDZ-a, Zdravko Tušek, daljnji rođak Žarka Tušeka, također je doajen zapošljavanja po stranačkoj liniji: i on je agronom, ali on se barem usmjerio u poljoprivredu, trenutno je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, a ranije je bio ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe i pomoćnik ravnatelja Agencije za plaćanja, a Povjerenstvo za sukob interesa je razmatralo interesantan slučaj kada je napredovao nakon što je na izborima 2016. donirao vlastitoj stranci, HDZ-u, 25 tisuća kuna. Na žalost, Povjerenstvo se proglasilo nenadležnim za ovaj slučaj.

Za trećeg potpredsjednika, gradonačelnika Krapine, Zorana Gregurovića, spekuliralo se da bi bio jedini u mogućnosti izvući lokalni HDZ iz gliba u kojem ga je održavao Žarko Tušek. On je na neki način i slovio za Tušekovog rivala, jer je prilično uspješno vodio Krapinu i pri tome uspijevao održavati civiliziranu komunikaciju s oporbom, a među građanima je dominirao dojam da mu je više stalo do napretka lokalne zajednice nego uhljebljivanja „bilo koga“ po stranačkoj liniji. No, to su kvalitete koje su išle na živce Žarku Tušeku i nije ostalo nezamijećeno da je na listi HDZ-a na parlamentarnim izborima koju je pakirao Žarko Tušek – Zoran Gregurović završio tek na petom mjestu.

Oprezan gradonačelnik Krapine

Ukratko, niti je Žarko Tušek htio predložiti Zorana Gregurovića sada da preuzme lokalni HDZ, niti bi to Gregurović prihvatio. Zato što je jasno će Žarko Tušek nastaviti upravljati iz sjene, a i svima je jasno da onaj tko će se kandidirati za mjesto župana u Krapinsko-zagorskoj županiji nakon što je nezavisni vijećnik iz Oroslavja, Viktor Šimunić, objavio snimke Tušekovog pokušaja trgovanja – nema nikakve šanse za uspjeh.

Zoran Gregurović na direktan upit Net.hr-a nije htio konkretnije govoriti o svojim političkim planovima, ali niti crno na bijelo prokomentirati što misli o Tušekovom modelu političke trgovine. No, najizglednije je da će se on ponovno kandidirati za gradonačelnika Krapine.

A četvrti potpredsjednik županijskog HDZ-a, Mirko Krznar, načelnik Konjščine, predstavnik stare garde kojeg je još devedesetih unovačio Ivan Jarnjak, iako se na posljednjim izborima dičio posterom na kojem pozira s Andrejem Plenkovićem ispod slogana „Vjerodostojno“, prema neslužbenim interpretacijama nije niti ušao u igru za mjesto župana jer je – prežestok i previše kontroverzan.

Mirko Krznar i danas na svom službenom Facebook profilu drži kao otvornu fotografiju poster s koncerta Marka Perkovića Thompsona koji je on organizirao usred Zagorja, a zabilježena je i činjenica da je on uspio iz sredstava EU fondova – dakako, zahvaljujući natječaju hrvatske vlade, urediti i središnji trg u Konjščini tako da njime dominira veliko „uhato“ U. I zbog tog nevjerojatnog trga, ali i zbog različitih projekata, posebno zbog pokušaja izgradnje velike spalionice otpada – protiv modela vladavine Mirka Krznara su već više puta organizirane velike građanske demonstracije i prosvjedni skupovi. Ekološka udruga KESK je protiv njega podnijela krajem 2019. i kaznenu prijavu s niz argumentiranih optužbi za štetno vođenje uprave Konjščine, a započeli su i izvidi na temelju kaznene prijave.

Mirko Krznar: Tušek diskreditiran ‘udbaški’

Načelnik općine Konjščina odgovorio je na upit Net.hr-a da nema ambicije voditi stranku na županijskom nivou, a odluku o kandidatu za mjesto načelnika Konjščine donijet će županijski odbor, kao što je donio i odluku o v.d. predsjedniku županijskog odbora. „Što se tiče prijave koja je podnesena od strane KESK-a, (čitaj SDP), znam da to nije prva a ni zadnja prijava protiv mene ili mojih suradnika jer je to način kojim se služi partija (UDBA) kako bi diskreditirala svoje protivnike. ( Tipičan primjer je diskreditacija g. Tušeka). Smatram da prijava, ma kakva bila, nema uporišta ni u čemu jer sve što sam radio u proteklih jedanaest i pol godina, radio sam isključivo u interesu građana i građanki općine Konjščina.“, navedeno je u odgovoru načelnika općine Konjščina.

Ako se, dakle, pita potpredsjednika Krznara, predsjednik Žarko Tušek je nevin, a diskreditiran je udbaškim metodama. A što kaže načelnik Krapinskih toplica, Ernest Svažić, koji je iznenada dobio zadatak da vodi županijski HDZ umjesto Žarka Tušeka i da bude kandidat za župana?

Na konkretno pitanje kakav je njegov osobni stav o onome što je govorio Žarko Tušek u snimci koju je objavio Viktor Šimunić, odnosno, o najavi mogućeg tajnog političkog dogovora, Ernest Svažić odgovara za Net.hr tako da ne ulazi u suštinu problema.

„S gospodinom Tušekom imam korektne odnose kao i s ostalim članovima Županijskog odbora, a vezano uz audio snimku vjerujem da se radi o gruboj političkoj podvali. Više uistinu ne mogu komentirati.“, kaže Svažić.

Za Svažića politički oponenti podsjećaju da je ušao u HDZ upravo po modelu koji neugodno podsjeća na ono što se slušalo u snimci Viktora Šimunića. Naime, na lokalnim izborima 2013. godine ponudio se građanima Krapinskih toplica s nezavisnom listom, pobijedio je kao nezavisni, a onda je uoči lokalnih izbora 2017. – osvanuo u HDZ-u. Kao načelnik Krapinskih toplica ostati će zabilježen po tome što je dovodio razne živopisne investitore, posebno iz Rusije i Kine, koji su navodno htjeli ulagati i kupovati lječilišne komplekse, a i on je onda s delegacijama putovao s istim ciljem po svijetu, ali do dan danas nije sklopio niti jedan od tih bombastično najavljivanih poslova.

Što je obećano Svažiću?

No, isto tako mnogi mu priznaju da je znalac što se tiče turizma, kompetentan, te da je spretan u komunikaciji. Upravo je zbog toga i ostavio dobar dojam na Andreja Plenkovića kada ga je, naravno, u društvu Žarka Tušeka, ugošćivao u Krapinskim toplicama – bilo zbog poslovnih projekata ili u vrijeme predizbornih skupova. Ernest Svažić je, slažu se naši sugovornici – sto posto na liniji Žarka Tušeka. On je njegov čovjek i nema sumnje da će mu upravo Žarko Tušek sada i biti glavni savjetnik.

Kada je Plenković prisilio Tušeka na ostavku i instalirao Svažića, koji je na prvi pogled bitno drugačiji od Žarka Tušeka, a iza sebe ima i naznaka ozbiljnog rada za lokalnu zajednicu – ipak nije mijenjao HDZ, nije izmjestio Tušeka, nego je samo postavio čovjeka koji će nastaviti Tušekovim putem.

Svažić za potrebe stranke zapravo i svoju osobnu političku karijeru stavlja „na panj“. S obzirom da će se kandidirati za župana, neće se moći ponovno kandidirati za načelnika, a pošto je svima jasno da su mu izgledi da pobijedi kao župan iznimno skromni, pretpostavlja se da mu je već obećano neko dobro mjesto u Zagrebu “za utjehu”, u Ministarstvu turizma ili slično. Drugim riječima, došao je „trgovačkim linijama“, a tako će i nastaviti.

Unatoč tome što je snimka Viktora Šimunića na trenutak otvorila pogled u utrobu političke trgovine, unatoč tome što je zbog toga Žarko Tušek preparkiran u sjenu, standardi koje je Žarko Tušek onako bjelodano prezentirao, sudeći prema „slučaju Zagorje“ – neokrznuti nastavljaju živjeti i dalje.