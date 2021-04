PLENKOVIĆ: ‘Osigurali smo 3.1 milijun doza cjepiva, do 30. lipnja ćemo procijepiti 50 do 55 posto odrasle populacije’

‘Kada bismo mi kao vlast u RH procijenili da neko cjepivo nije sigurno, sigurno ga ne bismo stavljali promet’, kaže premijer

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u utorak u Rijeci da je Vlada do 30. lipnja osigurala 3,1 milijun doza cjepiva kako bi se do tog dana procijepilo od 50 do 55 posto odrasle populacije.

Plenković je to izjavio novinarima nakon potpisivanja ugovor o završetku gradnje broda za prijevoz automobila i kamiona u Rijeci gdje je odgovarao na novinarska pitanja.

“Osigurali smo dodatnih 747 tisuća doza cjepiva Pfizer, u prvoj fazi ona 3 milijuna solidarnosti za nekoliko zemalja, ali smo isto tako osigurali i dodatnih 447 tisuća doza koje se pomiču ranije u drugo tromjesečje”, rekao je Plenković.

Vlada je, dakle, i u okolnostima kada postoji kašnjenje s dostavom AstraZeneca osigurala u ovom razdoblju 1,2 milijuna doza Pfizera, istaknuo je i dodao kako su na taj načun stvorili pretpostavke da se do 30. lipnja procijepi od 50 do 55 posto odrasle populacije.

Riječ je, kako je rekao, o populaciji 18 +, što je ukupno 3,3 milijuna ljudi u Hrvatskoj.

Beroš dobio zadatak

Rekao je kako je danas na sastanku s potpredsjednikom Vlade Davorom Božinovićem, ministrom Vilijem Berošem, Krunoslavom Capakom, Bernardom Kajićem i prof. Markotić ministru Berošu dana vrlo jasno data zadaća da se operativno cijepljenje organizira intenzivno u sljedećih sedamdesetak dana.

Tako bismo, smatra, do ljetne sezone omogućili što veći broj procijepljenih sugrađana i time omogućili i pretpostavke za turističku sezonu i u konačnici za jedan mirniji, normalniji način funkcioniranja i funkcioniranja gospodarstva.

Na upit o strahu ljudi od pojedinih cjepiva odgovorio je kako su već poslali vrlo jasnu poruku jer su se se ministar Beroš, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan jandroković i on javno cijepili cjepivom AstraZenecom.

Koristi veće od rizika

Na taj način smo utvrdili temeljnu poruku da prevladavaju koristi od cijepljnja i AstraZenecom i sada Johnson & Johnsonom u odnosu na rizike koji eventualno mogu nastati na tako velikom broju ljudi koji se u tako kratkom roku cijepe, poručio je Plenković

Smatra da se sve ono što su odobrili Svjetska zdravstvena organizacija, Europska agencija za lijekove, HZJZ i Ministarstvo zdravstva može i treba koristiti.

Kada bismo mi kao vlast u RH procijenili da neko cjepivo nije sigurno, sigurno ga ne bismo stavljali u promet, rekao je Plenković i dodao kako su problem prepoznali, uvidjeli ga i u međuvremenu naručili dodatne doze cjepiva koje nisu bile kritične. Odgovorio je i kako nije imao kontakte s izraelskim veleposlanikom u vezi s nabavom cjepiva.