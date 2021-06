U ponedjeljak je održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, na kojoj je prisustvovao i premijer Andrej Plenković.

Nakon sastanka, premijer je rekao da su u HDZ-u zadovoljni da nakon lokalnih izbora uživaju potporu od 30,7 posto.

"Mislim da je to najbolja potvrda politike koju vodimo već pet godina. A što se tiče zbivanja u Saboru, obranili smo ministra Beroša, usvojili rebalans proračuna, nije prošla od predsjednika predložena kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. Njegov poraz je obilježen time što je dobio samo 37 glasova za svoj prijedlog", rekao je Plenković.

Nema prepucavanja između njega i Milanovića

Komentirao je da Rekao je da između njega i Milanovića "nema prepucavanja".

"Ta teza je neka medijska teza koja se namjerno forsira. Postoje oni koji rade po zakonu i oni koji rade protiv zakona. On radi protiv zakona. HDZ je bio principijelan, glasovanje nije moglo završiti drugačije nego što je. Sve što on radi je enorman pritisak na Vrhovni sud. Napadanje HDZ-a kao vladajuće stranke, što on kao predsjednik ni u primisli ne bi smio raditi, on bi trebao biti kompletno neutralan u odnosu na političke stranke. On to ne radi, već kompletno izlazi iz prakse koja je postojala do sada. Jedino što radi je pritisak na suce Vrhovnog suda i treba jasno reći da je to nedopustivo, neprihvatljivo i za svaku osudu", rekao je Plenković.

"Zašto ne kontestirate kad tako nešto odgovori? Zašto mu ne postavljate koja je to klika? To su pitanja za nekoga tko vrlo svjesno i namjerno krši zakone, ne poštuje Ustavni sud, radi pritisak na Vrhovni sud i generira mržnju i laži prema HDZ-u. Predsjednik Republike to ne može i ne smije raditi", kazao je Plenković komentirajući izjave Zorana Milanovića da će “HDZ-ova interna klika odlučivati o tome tko će biti na čelu Vrhovnog suda”.