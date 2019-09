PLENKOVIĆ OPTUŽIO GONG DA VODI KAMPANJU PROTIV ŠUICE: ‘Oni su produžena ruka SDP-a’

Plenković je odgovarao na pitanje novinara o napisima o imovini Dubravke Šuice te može li joj to naštetiti prilikom saslušanja pred nadležnim odborom Europskog parlamenta sljedeći tjedan

Hrvatski premijer Andrej Plenković optužio je u četvrtak u Bruxellesu nevladinu udrugu Gong da vodi kampanju protiv hrvatske kandidatkinje za potpredsjednicu Komisije Dubravke Šuice.

“Dubravka Šuica je prošla saslušanje na Odboru za europske poslove u Saboru i tamo su zastupnici SDP-a postavljali ove teme koje sada kao slučajno reciklira Gong, koji se uvijek i isključivo angažira na politici SDP-a”, rekao je Plenković nakon radnog ručka s izabranom predsjednicom Europske komisije Ursule von der Leyen.

Lijeva nevladina udruga

“Gong je lijeva nevladina udruga koja radi veliku kampanju, šalje dopise svim zastupnicima u Europskom parlamentu ne bi li na neki način poljuljali stav pojedinih zastupnika o hrvatskoj kandidatkinji za potpredsjednicu Europske komsije. To javnost treba znati. Kvazi-neovisni Gong radi oštru kampanju protiv buduće potpredsjednice EK-a iz Hrvatske.

Oni su produžena ruka SDP-a, postavljaju ista pitanja koja postavlja zastupnik Grbin. To je ta utakmica, neki dan sam govorio o trbuhozborcima, oni nastavljaju tu utakmicu svakoga dana. To se događa orkestrirano i namjerno i ja to sada govorim namjerno i s punom odgovornošću da hrvatska javnost zna”, istaknuo je Plenković.

Na upit jesu li tom kampanjom uspjeli poljuljati povjerenje Ursule von der Leyen, Plenković je odgovorio: “Ma kakvi”.