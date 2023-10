Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković ustvrdio je u utorak da bi neki iz oporbe opet "paratizirali" na temi svinjske kuge te naglasio da u rješavanju tog problema punu podršku daje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković.

"Manja skupina potpuno politički nekreativnih stranaka na istoku zemlje traži bilo koju temu. Teme kojima se oni bave su stjecaj okolnosti, a stjecaj okolnosti je i afrička svinjska kuga. Ne znaju da afrička svinjska kuga trenutačno postoji u Grčkoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, pa je onda, nažalost, taj virus došao i zarazio naše svinje", rekao je Plenković nakon sjednice proširenog Predsjedništva HDZ-a.

Oni bi, kaže Plenković, sada na tome parazitirali i možda čak nešto i profitirali, ali neće. Neće zato jer je stav Vlade i naših ljudi na razini županija potpuno indentičan, naglasio je i dodao da je trenutno "puno kakofonije u eteru", kao što je bilo i za vrijeme covida.

Zastupnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček ranije u utorak je najavio da će do kraja tjedna predati potpise za opoziv ministrice poljoprivrede Marije Vučković zbog katastrofalne borbe protiv afričke svinjske kuge te očekuje da će Sabor o tome raspravljati u idućih osam dana.

Plenković je naglasio da se Vlada zalaže za objektivni pristup, mjere i proces eutanazije te financijsku kompenzaciju i da tu daje "punu podršku" ministrici Vučković. Vidim da ovi skupljaju opet potpise, tako su ih skupljali i za Grlića, no potvrđen je, a Marija će dobiti još uvjerljiviju potporu jer radi dan-noć sa svojim timom, rekao je Plenković i zahvalio veterinarima koji, kako je rekao, u rješavanju problema ASK "daju nadljudske napore".

Ne postoji cjepivo

Plenković je ponovio je da ne postoji cjepivo za ASK, ne postoji lijek, "a da postoji, to bi država nabavila i administrirala". Jedini način kako se protiv toga boriti je da se poduzimaju mjere prostornog ograničenja ili eutanazija svinja na gospodarstvima gdje se pojavio virus. Do sada je, kaže, eutanazirano nešto malo više od 26.000 svinja ili oko 2,5 posto ukupnog svinjskog fonda u Hrvatskoj.

"Hrvatska Vlada je već donijela odluke u iznosu od 30 milijuna eura programa potpore, pomoći i kompenzacije našim svinjogojcima. To je veliki problem za kojeg nisu krivi svinjogojci, osobito oni koji rade na malim obiteljskim gospodarstvima", rekao je i pojasnio da postoje različite razine biosigurnosti pa oni koji imaju veću razinu biosigurnosti ne bilježe slučajeve svinjske kuge, dok se oni koji imaju nisku razinu bio sigurnosti nerijetko nađu u problemu.

"Kao Vlada ćemo kroz programe koje smo već usvojili, provesti i doznačiti kompenzacijska sredstva onim svinjogojcima koji sada imaju problem i to će se raditi dok god to bude trajalo", naglasio je.

"Naš napor je iskren, nije Vlada donijela ASK, nije je donijela nikakva politička stranka, a za razliku od nas, ovi drugi bi htjeli na tome parazitirati. Mi ćemo se kao i uvijek zalagati za objektivni pristup i istinu", dodao je te napomenuo da su jutros imali i sastanak sa stručnjacima o suzbijanju afričke svinjske kuge u Slavoniji i nadležnim ministrima, Državnim inspektoratom, Veterinarskim institutom i drugima.