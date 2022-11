Obraćajući se novinarama nakon posjeta Interliberu, nakon što je pohvalio "sjajnu atmosferu", "brojne izlagače" i "vibrantne programe", premijer Andrej Plenković otkrio je i što se čita u njegovom domu: "Ja uglavnom čitam priče djeci; nastojim svaku večer doć do 20, 20 i 15 i onda svaku večer nešto otkrivamo". Dodao je da što se njega tiče zadnje je čitao Iana Bremmera kao i izdanja ljudi s kojima je pričao o recentnim događanjima. Uz predsjednika Vlade bilo je i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Odgovarajući na pitanja, iskoristio je priliku da izrazi zadovoljstvo povećanom prognozom gospodarskog rasta. "Među pet smo članica s najvišom stopom rast u ovoj godini, to je jako dobar zalog za iduću godinu kada se očekuje usporavanje ekonomije", istaknuo je.

'Milanović izvrće tezu'

Komentirao je i posljednje izjave predsjednika Milanovića.

"On stalno izvrće jednu lažnu tezu da je Vlada izručila Agrokor ruskim bankama. To je jedna laž. On kao pravnik zna da su ruske banke bile kreditori i da su dale novac bivšem vlasniku gospodinu Todoriću koje on nije bio u stanju vratiti ni njima, a kamoli drugima. Zadužio je kompaniju za sedam milijardi eura pa nam je bankrotirala pred očima. Vlada je poduzela odvažne korake. Spasila je radna mjesta, dobavljače, OPG-ove. Kompanija se dignula i vraća se postupno. Ići sa ovakvim tezama je prije svega laž, a pogotovo od nekoga tko zastupa rusku stranu posljednjih godinu dana", objasnio je Plenković.