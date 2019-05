PLENKOVIĆ: ‘Ono što Stepinac zaslužuje, to će i doći’

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u srijedu, vezano uz aferu sms o čemu piše tjednik Nacional, kako policija i Državno odvjetništvo RH (DORH) moraju cijelu priču rasvijetliti do kraja

“Nemam tu više nikakvih osjećaja iznenađenja ili bilo kakve zatečenosti. Od početka govorim da je izvršna vlast jedno, a policija i DORH imaju sasvim drugi opis poslova. Oni svoj posao moraju raditi učinkovito i cijelu tu priču rasvijetliti do kraja. Ja više od toga niti kanim niti mogu reći, jer da da znam što je u istragama onda bi to bilo jako loše za naše institucije”, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, upitan je li razgovarao sa čelnim ljudima SOA-e o navodnom prisluškivanju ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Na novinarski upit kako komentira to što se u istragama spominje njegova zamjenik Milijan Brkić te zašto ga na zadnjim sjednicama stranačkog Predsjedništva i Nacionalnog vijeća nije pitao o tome, predsjednik HDZ-a podsjetio je da je s Brkićem na tu temu razgovarao u rujnu prošle godine, kada se i pojavila u medijima ta afera.

“Sve što smo si trebali reći u tom trenutku, smo si i rekli. Nakon toga ja tu nemam više nikakve posebne potrebe da otvaram takvu vrstu razgovora. Kada sve nadležne institucije, koje se ovakvim pitanjem trebaju baviti temeljem svojih zakonskih ovlasti, do kraja očituju, onda ćemo znati o čemu se radi”, rekao je Plenković.

Na novinarski upit, premijer nije želio komentirati raniju Brkićevu izjavu kako se u tu “medijsku operaciju uključila stara struktura Udbe”, kazavši da se radi o ‘kreativnom odgovoru’.

Ono što kardinal Stepinac zaslužuje će doći

Upitan za komentar izjave pape Franje o tome kada će biti proglašen svetim kardinal Alojzije Stepinac, premijer Plenković je podsjetio kako su o tome razgovarali prigodom njegova posjeta Svetoj Stolici u listopadu 2017. Ono što smo tada razgovarali nije mi djelovalo zabrinjavajuće, naprotiv, rekao je Plenković.

“Ono što po svima nama, mom osobnom i velike većine Hrvata, kardinal Stepinac zaslužuje, mislim da će doći. Kada će to biti, to odlučuje netko drugi a ne Vlada niti političke stranke a niti cijela javnost. Naša su očekivanja pozitivna, znamo za proces, znamo za dijalog. Nije to nešto od jučer. Pustimo neka se to donese u onom trenutku kada se smatra primjerenim, a mi to jako želimo”, kazao je Plenković.

Kardinala Alojzija Stepinca Crkva je proglasila blaženim jer je bio krepostan čovjek, ali u procesu njegove kanonizacije ima nejasnih povijesnih točaka koje treba razjasniti, rekao je papa Franjo u utorak navečer.

Na novinarski upit kako komentira posljednja istraživanja RTL-a po kojima HDZ na skorašnjim izborima za Europski parlament osvaja pet mandata s mogućnošću i šest, a SDP tri, premijer je odgovorio kako im je cilj pet mandata.