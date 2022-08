Premijer Andrej Plenković sudjeluje na 17. Strateškom forumu na Bledu gdje je dao izjavu za medije.

Uz Plenkovića su tamo i predsjednici Islanda i Moldavije te premijer Slovenije i Albanije. Hrvatski premijer već se susreo s domaćinom, slovenskim kolegom Robertom Golobom.

“Bio sam sastanku s premijerom Golobom i ministricom Fajon, razgovarali smo o unaprijeđenju odnosa, energentima, pomoći Hrvatske Sloveniji oko požara, o trgovinskoj razmjeni, turizmu… I pozvao sam premijera u Hrvatsku. Govorili smo o tome da moramo riješiti pitanje granice. Na nama je sada da radimo na onome što nas povezuje. I Hrvati i Slovenci su prijateljski narodi.

Za Hrvatsku arbitražna presuda ne postoji, mi smo iz tog procesa izašli. Arbitražni sporazum je kakav je, on nije opcija, naš ga Sabor nikad neće ratificirati, rekao sam to otvoreno premijeru Golobu”, rekao je Plenković koji je održao iznimno kratku presicu i trebao bi kasnije odgovarati na pitanja. "Ja ću se vratiti za ove ozbiljne teme".

Plenković pritom nije komentirao aferu koja trese Hrvatsku, a njegov je glasnogovornik rekao da će kasnije govoriti o tome.

Nakon panela komentirao je novu aferu s INA-om.

"Banke kada u Hrvatskoj posluju kada primijete neku veću translaciju, pale alarm, onda o tome moraju obavijestiti Ured za sprečavanje pranja novca. To se ništa ne događa slučajno. To je sve prema propisima. Nije se to dogodilo slučajno, nego je aktiviranje mehanizama u RH. Kako im je ovo promaklo, meni nije jasno. Očito je da sustav kontrole nije bio nešto. Ministar Filipović je danas održao sastanak i zatražio je striktnu proceduru poslovanja."

"Postoji Uprava kompanija koja ima najveću odgovornost. Nakon njih ide Nadzorni odbor. Poduzet ćemo sve odgovarajuće korake. Bankama se pali crvena lampica, oni kontaktiraju Ured za sprečavanje pranja novca, USKOK i policija rade svoj posao, tako da mislim da ovdje sve institucije rade svoj posao i da se sve otkrilo na vrijeme. Ovo nije trajalo deset godina, brzo se to otkrilo."

"Nadzorni odbor ima jasno propisane zakone. Možda dok su na vlasi šute, a onda kada odu onda progovore."

Komentirao je i izjave Grmoje i Hajdaša Dončića koji su prozvali Plenkovića i pozvali su na nove izbore, a Hajdaš Dončić je poručio kako "Plenkovićevi radari nisu ništa drugo doli mlohava ćuna".

"Di je to Hajdaš naučio, u Kragujevcu?", uzvratio mu je Plenković.