PLENKOVIĆ ODLUČNO POKOPAO PRIJEDLOG ODBORA ZA VETERANE: ‘Dan antifašističke borbe ostaje blagdan. Ja to neću mijenjati!’

Plenković: ‘To znači da ja kao predsjednik HDZ-a i Vlade kažem da je 22. lipnja blagdan koji je uvrstio predsjednik Tuđman i tako će i ostati’

Nakon što saborski Odbor za veterane, na čelu s Josipom Đakićem, predložio da Dan antifašističke borbe umjesto državnog praznika postane spomendan i radni dan, danas je predsjednik Vlade i HDZ-a, Andrej Plenković, rekao je da ne namjerava mijenjati status tog dana.

“Ne znam je li to njegova ideja, vidio sam tu vijest jučer. Treba stati na kraj politici detuđmanizacije i unutar HDZ-a. To znači da ja kao predsjednik HDZ-a i Vlade kažem da je 22. lipnja blagdan koji je uvrstio predsjednik Tuđman i tako će i ostati”, rekao je Plenković te naglasio da sve što su na Odboru govorili nije ni politika Predsjedništva ni Nacionalnog vijeća, ni HDZ-a ni Vlade.

Poruka Đakiću

Potom je poslao poruku Đakiću.”I ja njemu šaljem poruku i svima koji žele detuđmanizirati HDZ, ja to neću napraviti. Raspravljat ćemo mi to sve, moramo jasno reći da je dosta politike koja rastvara temelje onoga što je Tuđman stvorio i smjera u kojem Hrvatska treba ići. Tko to ne razumije, ne razumije prošlost, sadašnjost ni budućnost Hrvatske”, poručio je Plenković.

