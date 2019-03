PLENKOVIĆ ODGOVORIO ŠEFU IDS-A: ‘Ako se žele igrati prebacivanja odgovornosti nek se pitaju što su radili zadnjih 30 godina’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je “prebacivanjem odgovornosti” izjavu predsjednika IDS-a Borisa Miletića da guranje Uljanika u stečaj doživljava kao HDZ-ov pokušaj ekonomske destabilizacije Istre

“Ako se IDS hoće igrati prebacivanja odgovornosti, neka se zapitaju što su radili po temi Uljanika zadnjih 30 godina, a ne zadnjih 17 mjeseci”, rekao je Plenković u subotu u Westinu, gdje je sudjelovao na sastanku Stalnog odbora Parlamentarne skupštine NATO-a.

Po njegovim riječima, Vlada je prošle godine napravila iskorak, “za razliku od onih jamstava koje su vlade SDP-a, a u kojima je sudjelovao i IDS, davale jamstva za brodove koji nisu izgrađeni”.

“Mi smo napravili ono što je tada bilo jedino ispravno i moguće, dali ‘rescue aid’ u skladu sa smjernicama Europske komisije i otvorili put u tom trenutku za pronalaženje adekvatnog partnera za restrukturiranje”, istaknuo je.

Na pitanje o borbenim zrakoplovima odgovorio je da Hrvatska radi na tome da se osigura i ojača ta sposobnost, no nije mogao jamčiti da će Hrvatska do kraja njegova mandata dobiti nove vojne zrakoplove. “Teško je to u ovom trenutku reći”, odgovorio je novinarima.

Upitan hoće li se ići u izravnu pogodbu ili na novi natječaj, rekao je da je “odgovorno da se ide prema više opcija”.

Kada je riječ o novcu za kampanju za europarlamentarne izbore, Plenković je rekao da je riječ o sredstvima stranaka, a ne o novcu iz proračuna.

Na izjave Bože Petrova o europskim izborima rekao je kako ‘Most i anarhističke stranke znaju jednako malo o Europskoj uniji te da njihovi komentari nisu prosvjetljujući za javnost, a najmanje će se dojmiti njega kao premijera’.

“Oni koji misle da imaju što reći neka troše vrijeme na njih, ja neću”, rekao je i dodao da će lista HDZ-a za EU izbore biti pobjednička.

Upitan hoće li i ministrica Gabrijela Žalac biti na listi, rekao je novinarima neka pričekaju listu pa će vidjeti. “To što čitam što nekada pišete je zabavno, ali najčešće netočno”, rekao je Plenković.