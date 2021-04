PLENKOVIĆ UPITAN HOĆE LI SMIJENITI MINISTRA BEROŠA UVRIJEDIO KOLEGU: ‘Tko to pita? Vodonosac i kurir? Ima li još nešto?’

Premijer je prokomentirao zahtjev Zorana mamića da svoju kaznu služi u BiH, zahtjeve za opozivom Vilija Beroša te komemoraciju u Bleiburgu

Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za medije na kojoj se dotaknuo mnogih tema, od situacije sa Zoranom Mamićem, preko opoziva ministra zdravstva Vilija Beroša do komemoracije na Bleiburgu. Najprije se osvrnuo na mlađeg Mamića koji je u ponedjeljak zatražio da odsluži svoju kaznu u Bosni i Hercegovini. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Juro Martinović za N1 je poručio da Mamić u ovom trenutku “formalno i pravno” nije bjegunac.

“Mislim da je Ministarstvo pravosuđa bilo vrlo jasno o izricanju mjera opreza za pojedine osuđenike. Po meni, ovdje na zahtjev Državnog odvjetništva nadležni prvostupanjski sud, to je Županijski sud u Osijeku, je mogao i trebao izreći mjeru opreza s obzirom na okolnosti slučaja. Ako naše pravosuđe smatra da na bilo koji način ta mogućnost koja im je na raspolaganju nije dovoljna, ili nije dovoljno jasna i da je treba dodatno doraditi, mislim da to treba signalizirati. Oni su ti koji u praksi mogu konstatirati da li se određene mogućnosti koriste ili ne. Procesni zakoni su bitni i osjetljivi, mora se gledati i opći interes i u konačnici prava okrivljenike, osuđenika. Po meni, ovakve situacije se ne bi smjele događati”, poručio je Plenković

Plenković je otkrio i treba li mijenjati pravne sporazume s BiH. “Možemo mi mijenjati i sporazum, ali mene više zanima sama praksa za koju moram reći da nema nikakve veze s vladom. Kad gledate indikatore neovisnosti pravosuđa, izbore sudaca, njihove plaće, položaj – mi smo tu napravili maksimalno. Ovo je stvar provedbe i konkretnih pojedinih slučajeva koji se moraju tretirati na način da se ovakve situacije spriječe”, rekao je.

Beroš ima svoju zadaću

Potom se premijer okrenuo na sve veći broj optužbi prema ministru Viliju Berošu. Saborska se oporba konsolidira za njegovu smjenu, a najnovija afera vezana je za IT posao od 1,6 milijuna kuna koji je Ministarstvo zdravstva dodijelio tvrtci koja se bavi cvjetnim aranžmanima.

“Ne znam za cvjetne aranžmane, pričat ćemo o tome sutra”, kratko je otpovrnuo Plenković komentiravši usput i izjavu Radimira Čačića da pet ministara nema njegovu podršku. “Tema rekonstrukcije ne postoji. Ili on sanja ili sam ja nešto prespavao. Nikada o takvoj temi nismo razgovarali niti ćemo razgovarati niti je on premijer niti on o tome odlučuje”, odvratio mu je premijer.

Komentirao je i retoričko pitanje Peđe Grbina hoće li on najprije braniti Beroša u Saboru da bi ga kasnije smijenio. “Tko to pita? Vodonosac i kurir? Ima li još nešto? Što se tiče Beroša, ako bude kakva inicijativa, Vlada i parlamentarna većina će je odbiti, kao i do sada. Što se tiče ostalih tema, on ima sa svojim suradnicima zadaću raditi na uređenju zdravstvenog sustava”, poručio je.

Tri kolone u Jasenovcu

Osvrnuo se i na činjenicu da će postojati tri komemorativne kolone u Jasenovcu. “Epidemiološki okvir za organizaciju protokola kojeg je organizator Spomen područje Jasenovca, nije ni Vlada, su organizirali ovogodišnju komemoraciju sukladno epidemiološkom okviru. Pojedina izaslanstva će dolaziti. Mi smo kao Vlada odlučili doći u 9 sati ujutro, Sabor u 10 sati i nakon toga slijede ostale delegacije. Što se tiče bilo kakvog zajedničkog polaganja vijenaca, rekao sam jučer, nema glumljenja”, kazao je Plenković i dodao:

“Predsjednik RH ili njegov protokol pokreće inicijativu da Predsjednik Sabora i ja skupa s njim polažemo vijenac u Jasenovcu. Mi nismo pokrenuli životinjsku farmu u Hrvatskoj, nismo pokrenuli uvrede ni niz drugih aktivnosti koje su ispod svake razine i nema prostora za glumljenje.”

