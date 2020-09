PLENKOVIĆ ODGOVORIO NA MILANOVIĆEV NAPAD: ‘Neka Milanović objasni zašto je on tako nervozan. Je li on išao u taj klub’

Premijer je odgovorio na prozivke predsjednika Milanovića kako je morao znati da se protiv šefa Janafa vodi istraga, poručivši mu da ga ne zanima što rade DORH i policija te da se tako vodi borba protiv korupcije

Premijer Andrej Plenković je danas tijekom svog boravka u Koprivnici na Večernjakovoj konferenciji reagirao na izjave predsjednika Zorana Milanovića oko afere Janaf. Naime, otkriveno je kako je on bio na ručku sa šefom Janafa, Draganom Kovačevićem, dok je ovaj bio pod pratnjom istražitelja.

“Od čega štititi predsjednika? Ravnatelj SOA-e nije znao o ovome. Jedino su me mogli obavijestiti ministar unutarnjih poslova i premijer. Je li ministar obavijestio premijera, je li ga obavijestio zašto je istraga trajala još deset mjeseci? Je li ga trebalo imenovati na još jedan mandat pa ga se tražilo da da mandat na raspolaganje”, rekao je Milanović novinarima.

‘On to mora objasniti’

Na to je jednako oštro reagirao premijer Plenković, poručivši kako ga ne zanima što rade DORH i policija. “Jako je znakovito – ja sam bio premijer i ja sve znam. Nije svejedno tko je na čelu Vlade. Osoba na čelu želi znati što radi DORH. Mene to ne zanima. Ja uopće ne želim znati što radi DORH, niti policija. To je borba protiv korupcije. Ako je to izgovorio, onda je to krucijalno zašto je to izgovorio. Da smo ministar Ćorić i ja znali da je Kovačević pod istragom, ne bi ga imenovali. Bi li stavili Barišića na listu da smo znali da će biti priveden? Ne bi sigurno. Meni se čini da je on egzaltiran. Čini mi se da je jako nervozan, to on mora objasniti”, poručio je premijer iz Koprivnice.

Novinari su odmah postavili pitanje o eventualnim saznanjima koja je o istrazi imao ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović. “Ja sam uvjeren da Božinović nije znao za istragu protiv Kovačevića. Policija radi svoj posao. Istraga ide u jako uskom krugu ljudi”, poručio je Plenković te istaknuo da ne zna kamo idu članovi njegove Vlade. “Neka Milanović objasni zašto je on tako nervozan. Je li on išao u taj klub ako ga to toliko zanima? Meni se u četiri mandata niti jedan ministar niti ravnatelj policije nije dolazio govoriti detalje o istragama. Borba protiv korupcije mora biti konkretna. Nije normalno nekog nazvati da se riješi ispit, pa ni veća korupcija”, oštar je bio Plenković.

Baražna paljba

Dodao je da bi se drugačije percipiralo da je on takvo nešto javno izgovorio. “Da sam ja kao predsjednik HDZ-a i Vlade ovo izgovorio što je on sada izgovorio, sad bismo imali rafalne udare medija, komentatora, svih živih kako se to netko odnosi prema sudstvu, DORH-u, policiji. Rafalne. Imali biste baražnu vatru prema meni. Ovdje to ne čujem. Ne zazivam to, nego samo kažem da ne čujem”, rekao je Plenković.

Što se tiče tvrdnje predsjednika Milanovića da je istraga vjerojatno išla prema krupnijim ličnostima, Plenković je poručio kako se radi o nezamislivom trileru. “Uozbiljimo se. Ključna je razlika pogleda na funkcioniranje suda, DORH-a i policije. Borba protiv korupcije nije stalno lamentiranje o korupciji, borba protiv korupcije znači da tijela koja se time bave treba pustiti da samostalno, nepristrano i neovisno rade svoj posao i provode mjere za koje one smatraju da su dobre”, zaključio je Plenković.

