PLENKOVIĆ ODGOVORIO NA ‘BOMBU’ IZ STOŽERA ŽESTOKOG NAPADAČA: ‘To je politički bezobrazno i funkcionalno neprovedivo’

“HDZ će pobijediti, mi očekujemo da naš rezultat bude u okvirima prošlih izbora kad su nam brojne ankete davale manje mandata nego što smo ih dobili. Idemo u izbore s velikim postignućima – Hrvatska je danas puno bolja zemlja nego prije četiri godine”, kaže Plenković

Predsjednik Vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković dao je veliki intervju uoči izbora za Jutarnji list. U njemu je govorio o aktualnoj političkoj situaciji, epidemiji koronavirusa, poreznim rasterećenjima, mogućim koalicijama nakon izbora i brojnim drugim aktualnostima.

Prva tema je, naravno, ponovno rastuća epidemija koronavirusa.

Ono što javnost posebno zanima ovoga tjedna je svakako je razlog zbog kojeg smo otvorili granicu s BiH u trenutku kad je kod njih dnevni broj oboljelih bio gotovo 400? Je li to zbog izbora?

“Odluka Stožera na tragu je preporuka Europske komisije, da svi hrvatski državljani bez obzira gdje imaju prebivalište mogu prelaziti granicu kao i svi ostali građani EU-a. Svi ostali državljani trećih zemalja za ulazak trebaju ispuniti određene uvjete, koji spadaju u izuzetke od opće zabrane ulaska. S obzirom na to da je Unija stavila Srbiju na listu zemalja iz kojih se može ući, a mi smo imali znatno više importiranih slučajeva zaraze iz Srbije nego iz BiH, odluka Stožera temelji se na izjednačavanju uvjeta koje njihovi državljani moraju ispuniti za ulazak u Hrvatsku. Primjena ovih mjera stalno će se analizirati, a na snazi su do 15. srpnja, nakon čega će se odlučivati o njihovu produljenju. Unatoč epidemiološkim okolnostima, naši će državljani moći sudjelovati na ovim izborima u 41 državi.”

ZADNJA SJEDNICA PRIJE IZBORA: ‘Da nije bilo koronakrize, imali bismo najmanju nezaposlenost u mandatu’; Plenković hvali i odgovor Vlade na potres

Kritike na račun Stožera idu u smjeru da su donosili dvojbene i političke odluke, a s druge strane imamo i dvoje sudaca Ustavnog suda koji propituju ustavnost odluka.

“Odluke Stožera nisu dvojbene, niti političke. One se donose na temelju uputa struke i ponajprije s ciljem zaštite života i zdravlja naših građana, u čemu smo još među najuspješnijim državama Europe. SDP nastoji na sve način minirati i difamirati uspješan proces kojim je pravodobnim mjerama spriječen talijanski scenarij u Hrvatskoj. Oni kao da su se stavili u ulogu opozicije koja navija za koronu. Pravni temelj za donošenje odluka Stožera su Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakon o civilnoj zaštiti te članak 16. Ustava. Ustavni sud dosad je zaprimio više od 20 prijedloga za ocjenu ustavnosti pojedinih odluka Stožera i zakona.

Škoro je napokon izjavio da može s HDZ-om, ali da ste im vi kao premijer problematični. Je li moguća takva Vlada HDZ-a u kojoj vi ne biste bili premijer?Je li moguća Vlada u kojoj je, primjerice, Zlatko Hasanbegović ministar kulture, Hrvoje Zekanović ministar obrazovanja, a Škoro prvi potpredsjednik Vlade?

“HDZ će pobijediti, mi očekujemo da naš rezultat bude u okvirima prošlih izbora kad su nam brojne ankete davale manje mandata nego što smo ih dobili. Idemo u izbore s velikim postignućima – Hrvatska je danas puno bolja zemlja nego prije četiri godine. Ucjena premijerskim mjestom, koju je Most promovirao 2015., nevjerojatna je teza onih koji nikad nisu upravljali zemljom, koji ne razumiju kako funkcionira Vlada, ne razumije što znači politički autoritet u ovakvom političkom sustavu, gdje je uloga predsjednika Vlade vodeća u političkom životu. I uopće ići s tim konceptom politički je bezobrazno i funkcionalno neprovedivo. I 2016. uputio sam poruke da takve ucjene ne dolaze u obzir, a sada sam s ovim iskustvom još čvršći u tom stajalištu. Da nam to uvjetuje bilo tko na sceni, nema šanse da se to dogodi. Principijelno, na takve stvari uopće pomišljati je pogreška.”

PLENKOVIĆ S TURNEJE PO SPLITU PORUČIO: ‘HDZ će uvjerljivo pobijediti odavde do Dubrovnika’

Je li moguća Vlada u kojoj je, primjerice, Zlatko Hasanbegović ministar kulture, Hrvoje Zekanović ministar obrazovanja, a Škoro prvi potpredsjednik Vlade?

“Vidim da su i oni sami demantirali te medijske teze, daleko smo mi od bilo kakvih licitiranja s imenima.”

Biste li mogli uopće zamisliti da sjedite u Vladi s Hasanbegovićem?

“Čovjek koji ode na listu neke druge stranke, a član je predsjedništva HDZ-a, bez da o tome obavijesti vodstvo stranke ili lokalnu organizaciju – to najviše govori o njemu.”

Je li moguć scenarij ponavljanja izbora ako se ne uspijete dogovoriti?

“Onaj tko zna kako držati parlamentarnu većinu, što znači političku stabilnost i konsenzus većine, taj zna što znači upravljati, za razliku ovih drugih, poput Mosta i Domovinskog pokreta. Ljudi očekuju rezultate. Pogledajte sva izvješća agencija za kreditni rejting – prvo što gledaju je je li Vlada stabilna. Sada nam treba odgovorno vodstvo i čvrsta vlast koja će se već u rujnu moći uhvatiti u koštac s gospodarskim i javnozdravstvenim izazovima.”

Obećali ste daljnja porezna rasterećenja. Kako to sve mislite ostvariti u situaciji kad nam je deficit 25 milijardi kuna?

“U prvoj fazi smanjit ćemo stopu poreza na dohodak sa 24% na 20%, odnosno sa 36% na 30% i tako utjecati na rast primanja svih radnika. Za poduzeća s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna, smanjit ćemo stopu poreza na dobit sa 12% na 10%, čime ćemo obuhvatiti više od 100.000 poduzeća i obrta. Za svu hranu stopu PDV-a snizit ćemo sa 25% na 13% i omogućiti niže cijene, a ići ćemo i u daljnja porezna i administrativna rasterećenja.”

PLENKOVIĆ SE OBRUŠIO NA OSTOJIĆA: ‘Glumatao je danima. Taj primjer je jednostavno poruka užasa i očaja koji ima SDP’

Kako komentirate odluku da Rajko Ostojić samoinicijativno ode u samoizolaciju, a s druge strane vi niste išli iako ste imali fizički kontakt s Novakom Đokovićem?

“Ponašanje gospodina Ostojića najbolje pokazuje s kojom razinom neodgovornosti bi SDP vodio Hrvatsku. On je prvo sam sebi odredio samoizolaciju bez ikakvih konzultacija s epidemiolozima, a potom je iz nje izišao nakon nekoliko dana – također mimo svih preporuka HZJZ-a o trajanju samoizolacije. Takvim neodgovornim ponašanjem i propisivanjem vlastitih pravila, Ostojić se izruguje građanima. Što se tiče Zadra, vodio sam se isključivo mišljenjem epidemiologa i struke. Oni su utvrdili da u mom slučaju nije bio ostvaren bliski kontakt i da stoga nema razloga za samoizolaciju. Nemam razloga sumnjati u njihovu procjenu. S obzirom na odgovornu dužnost koju obnašam, obavio sam već dvaput testiranja i oba puta nalaz je bio negativan. Vjerujem mišljenju stručnjaka, a ne SDP-ovim nadriliječnicima, koji su se i sami pokazali krajnje licemjernima i neodgovornima”, kaže Plenković za Jutarnji.