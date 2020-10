PLENKOVIĆ ODGOVORIO MILANOVIĆU: ‘To pismo sam prvo vidio u medijima. Izgleda mi kao da se piroman nastoji prerušiti u vatrogasca’

Premijer Plenković nastavio je prepucavanje između Banskih dvora i Pantovčaka tvrdnjom kako Milanović pismom u kojem traži sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost ‘izgleda kao da se piroman nastoji prerušiti u vatrogasca’

Predsjednik države Zoran Milanović u utorak je premijeru Andreju Plenkoviću poslao pismo u kojem je predložio sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojoj bi se govorilo o utjecaju radikalizacije na stanje sigurnosti u zemlji, a taj tema potaknuta nedavnim napadom na Markovu trgu.

U pismu je Milanović uvjeren da će se premijer složiti “da je prošlotjedni napad na policajce i Vladu Republike Hrvatske zločin s mogućim elementima terorizma koji je, prema do sada dostupnim informacijama, potaknut radikalizacijom u našem društvu koja dovodi do nasilnog ekstremizma”.

No, premijer je, obraćajući se medijima nakon komemoracije civilnim žrtvama u Baćinu, dao do znanja kako se ne slaže s time.

Pismo pročitao u medijima

“Što se tiče pisma koje je stiglo jučer, ja sam ga vidio prije u medijima nego što su ga donijeli u ured, to je prvo. Drugo, mi smo na razini Vlade rekli da postoje tri načina na koje ćemo se boriti protiv radikalizacije i krenuli s tri aktivnosti. Prva je direktno vezana uz ovaj slučaj, koje je javnost vidjela tek kad je policija objavila snimku napada na Banske dvore. Drugi je institucionalni dio borbe protiv radikalizma i u četvrtak ćemo zadužiti Koordinaciju za domovinsku sigurnost da analizira stanje i pojača međuresornu koordinaciju svih tijela i da izađe s prijedlogom mjera. Kad budemo imali takvu podlogu, konkretnu, sadržajnu i pogledom na akcijski plan onda možemo razmišljati o sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Kad mi ocijenimo da je za to pravi trenutak i kad je sadržaj rasprave temeljito pripremljen. Treća točka je politička borba protiv radikalizma u društvu, protiv stranaka koje odobravaju i nalaze razumijevanja za akte terorizma koje smo vidjeli u ponedjeljak pred zgradom Vlade”, rekao je Plenković.

Podvojene ličnosti

Komentirao je i predsjednikove rekacije nakon napada te odapeo još jednu verbalnu strelicu prema Pantovčaku.

“Što se tiče samoga predsjednika Republike, smatram da on, nakon što je relativizirao taj napad, to meni izgleda kao da se piroman nastoji prerušiti u vatrogasca. Ja tako čitam tu njegovu poruku i kad dođe vrijeme, onda ćemo temeljito raspraviti o tome što misli. Ja ću mu odgovoriti pismeno i kada takav sastanak bude kvalitetno pripremljen, s obzirom na institucije, odlučit ćemo kad će se on održati”, poručio je premijer.