PLENKOVIĆ ODGOVORIO MILANOVIĆU: ‘On može imati stav o bilo kojoj temi. No, Ustavni sud odlučuje o tome što je ustavno. Idemo u nekakav polusukob’

“Ustavni sud odlučuje o tome što je ustavno. Idemo u nekakav polusukob. Nema potrebe da do njega dolazi”, rekao Plenković

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Kazao je da će u četvrtak i petak biti u Bruxellesu gdje će govoriti o ubrzanju dinamike isporuke cjepiva.

Odgovorio je i Milanoviću na kritike oko biranja predsjednice Vrhovnog suda.

“Ne vidim da je to tema oko koje bi trebalo postojati prijepor. Nema trgovine ili inzistiranja na nekoj osobi. Čini mi se da je usvojen sustav 2017. godine koristan i bolji nego je bilo dotada. I zbog javnog poziva, ali i zbog toga da onaj tko želi biti predložen, treba predstaviti program. Želja je da se omogući širem krugu ljudi da iskažu interes za obnašanje te funkcije”, kazao je Plenković.

Ime kandidatkinje saznali od Čačića

“Predsjednik može imati stav o bilo kojoj temi. No, Ustavni sud odlučuje o tome što je ustavno. Idemo u nekakav polusukob. Nema potrebe da do njega dolazi. Znamo proceduru. Svi koji su željeli biti predloženi, mogli su se javiti na poziv. To je mogla i gospođa Đurđević, ne znam zašto nije”, kazao je.

Rekao je da su ime kandidatkinje doznali od Radimira Čačića. “Intencija predsjednika je da otvori temu pravosuđa bez da može utjecati na zakona i ono što predlaže Vlada. Nastoji se staviti u cipele osvježivača i reformatora Vrhovnog suda. Netočno je da je Vlada na poziciji statusa Quo”, kazao je Plenković.

Kazao je ponovno da se Đurđević mogla javiti na javni poziv. “Smisao izmjena je bila da se postupak učini transparentnim kroz javni poziv”, kazao je Plenković.