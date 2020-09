PLENKOVIĆ ODGOVORIO MILANOVIĆU: ‘Ne daj Bože. Ja se nadam da je on dobro… Bjesnoća je zarazna bolest’

‘Ta teza o nekakvoj našoj svađi. Nema naše svađe. Ja govorim ono što mislim’, kazao je premijer Andrej Plenković

Predsjednik Republike ne odustaje. Može li vlast u Hrvatskoj biti obaviještena o tajnim istragama. Zoran Milanović misli da mora i time nastavlja do sad najžešći sukob s premijerom, ali i DORH-om.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu vezano za navode predsjednika Milanovića, kako su danas i brojni pravni stručnjaci, pa i DORH, objasnili da ako traju neki izvidi da o njima, temeljem zakona, znaju samo DORH, odnosno USKOK i policija, ali ne i izvršna vlast.

“Danas je veliki broj pravnih stručnjaka, pa od samog DORH-a koji je dao vrlo jasno priopćenje, ustavni stručnjaci, kaznenog prava, ljudi su još jednom objasnili da ako traju neki izvidi temeljem naših zakona o tome zna samo DORH, dakle USKOK i o tome zna samo policija. O tome nema što znati u fazi izvida izvršna vlast, pa ni ministar ni premijer”, rekao je novinarima premijer Plenković na zagrebačkom Jarunu.

Reporterka RTL-a Damira Gregoret bila je na Jarunu gdje je i premijer Andrej Plenković koji je odgovorio predsjedniku Milanoviću:

“Baš da sam ja nervozan, ne bi rekao. Što se tiče bjesnoće, ne daj Bože. Ja se nadam da je on dobro. Nadam se da nema nekih posljedice nego da se figurativno izražava”, kazao je Plenković.

‘Ne znam koji je kamenčić u cipeli koji ga muči’

O Milanovićevim izjavama kaže: “Neobično. Ne znam koji je kamenčić u cipeli koji ga muči. Nešto ga muči, ja ne znam što je. O tome nema što znati u fazi izvida izvršna vlast, ni ministar ni premijer. To kako je on obavljao s Ostojićem neke stvari, to ostavlja puno upitnika”, kaže Plenković.

Premijer Plenković u izjavi novinarima na večeras na Jarunu rekao i kako on i predsjednik Republike nisu isti, te da on drugačije doživljava trodiobu vlasti i jako dobro zna što je čija nadležnost.

“Državnom upravljaju institucije i Vlada”, dodao je.

Naglasio je kako onaj tko ima problema s kršenjem zakona, da se njime bave sud, DORH i policija, i to neovisno, nepristrano i autonomno.

Na pitanje novinarke hoće li ‘svoju svađu preko medija’ riješiti na nekoj kavi, premijer je opovrgnuo da između njega i predsjednika Republike postoji svađa.

“Taj narativ koji jedan dio ljudi u medijima hoće staviti kao glavni, nekakva naša svađa. Nema naše svađe, ja govorim ono što mislim cijelo vrijeme”, objasnio je Plenković.

Na pitanje hoće li HDZ podržati saborska istražna povjerenstva na kojima inzistira oporba, premijer je naglasio da je povjerenstvo u redu, ali da ne zna koja bi to bila njihova zadaća.

“Takva inicijativa oporbe u ovom trenutku mi više djeluje kao nekakvo marketinško sredstvo da je oporba nešto aktivna”, rekao je Plenković.

‘Nismo imali ova saznanja’

Opovrgnuo je novinare koji tvrde da je jučer rekao kako je direktor Janafa Kovačević prošao sigurnosnu provjeru.

“Ne, to vi govorite; ja sam rekao da smo prošli sve procedure kako ide za imenovanje članova Uprave”, naglasio je Plenković.

Smatra kako je ključ u činjenici da pri odabiru Kovačevića na mjesto direktora nisu imali ova saznanja koja imaju danas.

“Da ih je netko imao, mene bi obavijestio da je to nešto bitno”, zaključio je premijer.

Premijer Plenković je na Jarunu u pratnji nekoliko ministara bio na svečanom otvorenju Europskog tjedna sporta.