Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u četvrtak je iz Bruxellesa odgovorio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću na njegovo jučerašnje pismo na temu usvojenih zaključaka Vijeća EU o Bosni i Hercegovini.

Plenković je tako u izjavi novinarima u Bruxellesu kazao da Milanovićevo pismo doživljava kao “osobnu zahvalnost” za ono što je izjavio u Sarajevu, kad je upitan o Milanovićevim izjavama o Srebrenici.

'Pismo sam shvatio kao njegovu osobnu zahvalnost'

"To je sad postala neka praksa da ima nekoliko aktera na hrvatskoj političkoj sceni koji se meni obraćaju tako da pisma šalju medijima. Čim mi ga netko pošalje kroz medije ja ga doživljavam odmah manje relevantnim i bitnim. Više to doživljavam kao nečiji PR potez, ne bi li netko skrenuo pozornost na svoje postojanje.

Ja sam to shvatio kao njegovu osobnu zahvalnost za moja stajališta izrečena u Sarajevu kad su me pitali što mislim o njegovim izjavama vezano za genocid u Srebrenici. Kad dođe vrijeme i kad se vidimo, mislim u ponedjeljak ili neki drugi dan idući tjedan, malo ću porazgovarati s njim", kazao je premijer, prenosi Večernji list.

Milanović u svom pismu, dakle, prigovara da Vlada nije trebala pristati na onakav tekst o BiH kakav je u utorak u večernjim satima usvojen u zaključcima Vijeća za opće poslove EU. Plenković smatra da su ti zaključci "puno bolji za Hrvate u BiH nego što su bili zaključci summita NATO-a", na kojemu je Hrvatsku predstavljao Milanović, aludirajući pritom na Milanovićevu prijetnju blokadom NATO-ove deklaracije.

'Treba imati predznanje i znati dešifrirati te zaključke'

"Sve što je bitno za Hrvate je unutra. A puno će važnije biti ovo što ću ja sad reći šefovima država i vlada. Čim spomenete Daytonski sporazum, konstitutivni narodi su unutra. Čim spomenete izbornu reformu, presude Ustavnog suda BiH, imate pod tom formulacijom i presudu u slučaju Ljubić koja se odnosi na legitimno predstavljanje, dakle sve je tu. Samo treba imati predznanje i znati derivirati, dekriptirati, dešifrirati te zaključke, što je iza svake te rečenice i na što se misli.

Drugo, metodološki, ići u nekim pregovorima do kraja u smislu blokiranja zaključaka, to nitko iskusan ne radi. To se radi u ekstremnim slučajevima kad je požar takav da nema druge. Ovdje treba puno mudriju politiku voditi, sa svim partnerima, da bi se došlo do onog što je bitno", poručio je premijer Plenković, dodajući da je Hrvatska "konstruktivan i mudar sugovornik u EU koji zna kako kroz vrlo kompleksan proces pregovaranja doći do svog cilja, a da se pritom ne antagoniziraju svi drugi".