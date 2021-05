PLENKOVIĆ: ‘Ne izgleda dobro ovo oko Rimac i Žalac’

‘Ono što mi je bilo interesantnije od ovoga je pokušaj ušutkavanja zamjenika predsjednika Vrhovnog suda’, kaže Plenković

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković boravi u Čakovcu gdje se obratio javnosti.

“Drago mi je da sam danas još jednom ovdje u Čakovcu, u Međimurju i da imam priliku podržati kandidate HDZ-a na izborima 16. svibnja. Prije svega našeg kandidata za župana Gorana Gotala koji je mlad, energičan, obrazovan, čovjek sa iskustvom i rada na lokalnoj razini i sada na nacionalnoj razini s programom koji treba doprinijeti kvaliteti života svih Međimuraca. Uvjeren sam da će rezultati 16. svibnja pokazati da ima veliku potporu i da će njegova kandidatura dodatno osnažiti HDZ”, rekao je na početku Plenković.

O otvaranju gospodarstva

Upitan hoće li se do 16. svibnja doći do otvaranja svih djelatnosti, premijer je odgovorio: “Mi smo u proteklih godinu i tri mjeseca po meni vrlo kvalitetno balansirali zaštitu zdravlja, gospodarske aktivnosti, društveni život, rad…to sada s vremenskim odmakom možemo reći argumentiramo jer brojne druge zemlje su imale znatno restriktivnije mjere, a što se tiče potpore poduzetnicima i radnicima, znate da smo ovaj primjer od 225 milijuna kuna i 20 tisuća radnika u Međimurju, to na razini Hrvatske znači nešto manje od 700 tisuća radnika, 10 milijardi kuna, oko 120 tisuća poslodavaca, naknada, skraćeno radno vrijeme, fiksni troškovi…Vlada je snažno stala iza svojih radnika, građana pa i poslodavaca, a to se vidi i po broju osiguranika stoga kod nas nije bilo eksplozije nezaposlenih kao što su to zlosutno najavljivali tada zastupnici SDP-a prije parlamentarnih izboraw”, rekao je.

‘Sada cjepiva ima dovoljno’

Osvrnuo se i na dinamiku cijepljenja građana u Hrvatskoj. “Dao sam vrlo jasan signal županima, ministru zdravstva, svim koordinatorima….oni dakle moraju znatno povećati broj procijepljenih ljudi jer sada cjepiva ima dovoljno. Mislim da je ovaj tjedan tjedan uhodavanja ne veće količine”, kazao je Plenković.

Komentirao je i izjavu predsjednika Milanovića u Sisku koji je rekao kako nakon potresa još ništa nije obnovljeno. “Nisam slušao što je govorio, on ovih dana svašta govori osim što huška na pojedine zastupnike manjina, to mu je osnovi sport zadnjih nekoliko mjeseci, što vrijeđa i nastoji druge političke aktere i ušutkati struku. Ono što mi je bilo interesantnije od ovoga je pokušaj ušutkavanja zamjenika predsjednika Vrhovnog suda koji je nastupio na jednom od dnevnika gdje je rekao svoj stručni stav o tome što on kao sudac misli o tome kako birati predsjednika Vrhovnog suda. Ne vidim da je uloga predsjednika da ušutkava struku”, kazao je Plenković.

O Mariću i Bašiću: ‘U čemu je problem ako su se sastali?’

Plenković je komentirao i najnovija saznanja o sastanku ministra financija Zdravka Marića s Milenkom Bašićem, za kojeg su kod HBOR-a žestoko lobirale bivša ministrica Gabrijela Žalac i Josipa Rimac.

“O toj temi ne znam ništa. Ministar Marić je detaljno o tome odgovarao. Poštovana je sva procedura za taj kredit HBOR-a. U čemu je problem ako su se sastali? On je ministar, ako postoji investitor koji se želi naći s njim, ne vidim što je tu protuzakonito. Ne izgleda dobro ovo oko Rimac i Žalac, rekao sam da mi se takve stvari trebaju signalizirati. Ako netko ima pritisak, neuobičajenije nego inače, to mi treba reći”, rekao je Plenković.