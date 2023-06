Danas popodne održana je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a nakon koje je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izašao pred novinare. Pohvalio se najprije najnižim brojem nezaposlenih dosad i politikom zapošljavanja mladih.

“Za 40.000 je smanjen broj mladih koji je radio na ugovor na određeno, a za 50.000 povećan broj onih koji rade na ugovor na neodređeno”, rekao je.

'Svi ovi suci imaju veće plaće od nas'

Potom se osvrnuo na štrajk zaposlenih u pravosuđu te na izjavu predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji je rekao da izvršna vlast namjerno opstruira i zanemaruje sudbenu vlast.

Plenković je kazao da je njegova vlada uložila jako mnogo u pravosudnu infrastrukturu, navevši kao primjer projekat Trga pravde, a rekao je i da su plaće sudaca povrećane za 513 eura. Potom je usporedio Dobronićevu i svoju plaću.

“Predsjednik Vrhovnog suda ima 3.667 eura plaće, a ja 3.195 eura. Neki ministri imaju i 2.363 eura. Prema tome, svi ovi suci imaju veće plaće od nas. Zaposleni imaju status državnih službenika i namještenika, a pravosudni djelatnici imaju drugi status. Nisam vidio da je netko to pitanje prije pokretao”, kazao je Plenković.

'HDZ uveo Hrvatsku u EU, SDP došao na gotovo'

“Ministar pravosuđa im je to objasnio i rekao da će doći do dodatnog povećanja plaća, ali to se neće dogoditi sada. Mi sve razumijemo, ali postoje nekakvi realni okviri”, dodao je.

O mogućoj predizbornoj koaliciji Možemo i SDP-a, Plenković je rekao da se time u HDZ-u ne zamaraju previše.

Podsjetio je da je Hrvatsku u EU uvela HDZ-ova vlada Jadranke Kosor, a da je SDP došao na gotovo te da je HDZ napravio iskorake za ulazak Hrvatske u eurozonu i Schengen.