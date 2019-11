PLENKOVIĆ ODBRUSIO MILANOVIĆU ZBOG LJUTNJE OKO DATUMA IZBORA: ‘To je signal slabosti kandidata koji ima puno problema i straha’

Puno manje je bio rječit kada je komentorao nedolazak Vučića na kongres Pučana

Premijer Andrej Plenković je u petak za današnju ocjenu Zorana Milanovića da je datum prvog kruga održavanja predsjedničkih izbora “lopovluk i sramota”, rekao kako je to “zanimljiv signal slabosti kandidata koji ima puno problema i straha, jer zna da će izgubiti na izborima od predsjednice.”

“Koliko znam, uvijek su predsjednički izbori uoči Nove godine. Kalendar je takav kakav je, zato što je predsjednik Franjo Tuđman preminuo u prosincu 1999. Ako je to reakcija na datum prvog kruga, to je dosta zanimljiv signal slabosti, kandidat ima puno problema i puno straha, jer zna da će izgubiti na izborima od predsjednice, kao što je izgubio većinu izbora do sad”, rekao je Plenković.

‘Ne znam što sad radi Gradski odbor HDZ-a’

Andrej Plenković komentirao je i tzv. aferu WhatsApp i večerašnji sastanak s tim u vezi u zagrebačkom HDZ-u. Na novinarsko pitanje je li smjena pojedinih ljudi u Gradskom odboru HDZ-a tek početak, odnosno do kuda će to sve ići odgovorio je “Ne znam što sad radi Gradski odbor HDZ-a, o tome će odlučivati časni sudovi”

“Ono što je jako važno u mandatu kojega ja vodim na čelu HDZ-a, sada već gotovo tri i pol godine, mislim da smo razvili kulturu dijaloga i kritičkog mišljenja i rasprave o svim mogućim pitanjima”, rekao je Plenković. Dodao je kako postoje neki obrasci ponašanja koji su norme pristojnoga, razumnoga ponašanja te da se ono što je izvan toga ne može tolerirati.

Novinare je zanimao i kongres Europske pučke stranke u Zagrebu koji se unatoč ranijim najavama neće održati u Hrvatskome saboru.

“Ako je kongres u Areni, onda je u Areni i nije u Hrvatskom saboru Što se tiče sastanaka koji su trebali biti u Hrvatskom saboru, dakle sastanka predsjedništva EPP-a od otprilike dva sata i sastanka političke Skupštine otprilike od dva sata, stupanj rekao bih ne bizarnog, ne neprimjerenog, ne nenormalnog, čak poluprimitivnog ponašanja koje smo vidjeli od nekih političkih stranaka je zapanjujući”, ocijenio je Plenković.

Šturo o (ne)dolasku Vučića

Dodao je da se ništa ne bi dogodilo ni sabornici, ni stolicama, ni mikrofonima te da bi Sabor zaradio određeni novac:

“Ipak, u dogovoru s našim kolegama procijenili smo da želimo da cijeli taj događaj bude fokusiran na ono što je bitno, a to je da je Zagreb domaćin najvećeg političkog događaja međunarodnog karaktera ikad u Hrvatskoj, da imamo puno važnih tema, da ćemo birati novog predsjednika Europske pučke stranke i da ne želimo ispade, rekao je. Kako je ocijenio, na žalost ovaj saziv Sabora vrvi zastupnicima koji funkcioniraju jedino isključivo ili na ispadima ili na netoleranciji ili na primitivizmu.

“Ne, takvi neće zasjeniti kongres Europske pučke stranke kojem je domaćin HDZ – to je cijela poanta.”

‘Pitajte ove s grupa koji je to predsjednik HDZ-a vratio Tuđmanov 30. svibnja’

Premijer je komentirao i izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da neće doći na izborni kongres Europske pučke stranke u Zagrebu zbog, kako je rekao, hajke koja se u Hrvatskoj vodi protiv njega:

“To je njegova odluka, poziv je išao svima i tu nema nikakvih dilema. Kongres će biti odličan, nadam se da će ga svi pratiti i vidjeti kolika je težina HDZ-a na europskoj razini.”

Premijer je na kraju rekao i kako danas, 14 studenoga imamo usvojen proračun, imamo usvojen rebalans, imamo prvi krug porezne reforme, “imamo 30. svibnja kao državni blagdan, ponovno”.

“Pitajte ove s grupa koji je to predsjednik HDZ-a vratio Tuđmanov 30. svibnja za Dan državnosti, rekao je.

Premijer Plenković je o aktualnim temama govorio u Jalžabetu, uoči svečane sjednice Općinskog vijeća održane u povodu obilježavanja Dana općine.