PLENKOVIĆ OBJAVIO: ‘Otkad se dogodio napad, uslijedio je niz novih prijetnji koje su vrlo eksplicitne…’

Hrvatski premijer je rekao kako bi bio prvi koji bi se solidarizirao i tražio od nadležnih da sve preispitaju kada bi se napad na Markovu trgu dogodio za vrijeme SDP-ove Vlade

Andrej Plenković nalazi se u Bruxellesu na dvodnevnom samitu s liderima Europske unije. Nakon što je s njima prošao kroz brojne teme, u izjavi za medije se osvrnuo na napad na Markovu trgu te reakcije predsjednika Zorana Milanovića i šefa SDP-a Peđe Grbina na taj događaj, javlja Večernji.

“Predsjednik je svjestan što je govorio i kako je djelovao. Ako bude prigode, možemo nas dvojica o tome razgovarati. Što se tiče teze da se moglo dogoditi bilo gdje, ja sam kao predsjednik Vlade u zgradi u kojoj sam šef otišao vidjeti snimke napada i vidio da to nije trebao biti bilo tko. Nego je baš s namjerom bilo. Došao je baš pred zgradu Vlade i zato vjerujem da će istraga pokazati zašto je došao baš tamo. To minimiziranje i relativiziranje je zabrinjavajuće. Imate krajnju desnicu, Škoro i ekipa, koja gotovo da odobrava, s druge strane imate ljevicu koja to minimizira. Moramo biti jasni i reći što se zbiva. Imamo događaj bez presedana. Da je netko iz SDP-a bio premijer i ovo se dogodilo, bio bih prvi koji bi se solidarizirao, i tražio od nadležnih da se ispitaju motivi i razlozi”, poručio je.

Dodao je da se oslanja na činjenice i na istinu, kad već institucije ne smatraju problematičnima rafale ispred Banskih dvora. “Otkad se dogodio napad u ponedjeljak uslijedio je niz novih prijetnji koje su vrlo eksplicitne. Nije me strah, naprotiv. Ono što vam želim reći je da ovakvi događaji inspiriraju druge kojima je na isti način temeljem utjecaja koji djeluju u javnom prostoru došlo do radikalizacije i indoktrinacije. Ne postaju ljudi radikalni samo tako, negdje se napajaju”, rekao je Plenković ponovivši da se to nije dogodilo ničim izazvano i slučajno.