Vlada je predvidjela tri zakona koji bi trebali pomoći u rješavanju problema blokiranih građana: Zakon o otpisu dugova fizičkih osoba, Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima te Zakon o izmjenama i dopunama zakona o stečaju potrošača.

Vlada je predstavila mjere za rješavanje problema blokiranih građana te zakonske prijedloge.

Plenković: ‘Problem blokiranih nije star nekoliko dana’

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na početku predstavljanja na ugovor o izgradnji Pelješkog mosta, proračunski suficit i Nacionalni program reformi koji je Vlada jučer predstavila.’Sve je to dio odlučnosti politike da se bavimo bitnim – a to je standard života građana’, rekao je. ‘Ovaj problem, problem blokiranih, nije star nekoliko dana, on se proteže kroz niz godina’, rekao je Plenković, javlja N1. Dodao je da je uredno ispunjenje dugova standard koji se mora poštivati jer je to jedini način da se osigura normalno poslovanje.

‘Poruku solidarnosti moramo dignuti na višu razinu. Trenutačno je blokirano u Hrvatskoj 325.254 građana’, rekao je Plenković. Vlada je predvidjela tri zakona koji bi trebali pomoći u rješavanju problema blokiranih građana: Zakon o otpisu dugova fizičkih osoba, Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima te Zakon o izmjenama i dopunama zakona o stečaju potrošača. Zakon o otpisu dugova fizičkih osoba predviđa jednokratni otpis dugova onim građanima koji je blokirala država ili pravna osoba povezane s državom do iznosa od 10.000 kuna. Na taj bi način deblokirano bilo 11.000 ljudi.



80.000 građana ima dug s glavnicom do 20.000 kuna

Cilj Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima je destimulirati provedbu ovrhe koje se nisu naplatile godinama, odnosno obustaviti postupanje FINE ako se tražbina nije naplatila u roku od tri godine. Plenković kaže da će se smanjiti broj blokiranih građana za 71.000. Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o stečaju potrošača Vlada želi uvesti pojednostavljeni postupak stečaja za one čija glavnica duga ne prelazi 20.000 kuna, a blokirani su dulje od tri godine. Radi se o oko 80.000 građana, javlja N1.