PLENKOVIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: ‘Postignuta je nagodba, spriječili smo gospodarsku krizu’

‘Ovome smo pristupili odgovorno, u najboljoj vjeri za hrvatsku ekonomiju, radna mjesta i budućnost hrvatskih poduzetnika i kompanija, rekao je Plenković

Nakon sastanka s izvanrednim povjerenikom u Agrokoru Fabrisom Peruškom i njegovom zamjenicom Irenom Weber te predstavnicima Privremenog vjerovnikog vijeća, premijer Andrej Plenković objavio je kako je dovršen proces usuglašavanja osnovnih elemenata nagodbe.

‘Spriječena je gospodarska i financijska kriza koja bi se osjetila u cijelom gospodarstvu… zahvaljujući Zakonu, radu Izvanredne uprave i svih dionika u ovom procesu’, rekao je Plenković, prenosi N1.



‘Ovome smo pristupili odgovorno, u najboljoj vjeri za hrvatsku ekonomiju, radna mjesta i budućnost hrvatskih poduzetnika i kompanija. Izvući ćemo lekcije iz ove priče, nastojat ćemo da se ovakav scenarij više ne ponovi… Temeljni je cilj ostvaren. Preostaju još tri mjeseca da se, zajedno sa svim dionicima, dođe do finalizacije pravnoga teksta i da se ta nagodba izglasa od strane Stalnoga vjerovničkoga vijeća’, rekao je Plenković, prenosi N1.

Nakon premijera, javnosti se obratila i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

‘Otklonjen je sistemski rizik’

‘Možemo reći da sistemski rizik koji je prijetio prije godinu dana je u potpunosti otklonjen. Ovaj sporazum koji su nam danas objasnili postignut je unatoč svim onim pritiscima od strane onih koji nisu željeli da ovaj proces uspije. Stvarno zahvaljujem svim vjerovnicima što su se oduprijeli tome. Mislim također da je važno istaknuti i još jednom ponoviti da tijekom ovih godinu dana vjerovnici koji su nesporno bili najvažniji sudionik procesa istaknuli veliko međusobno povjerenje što je omogućilo da ovaj proces nije pao na teret poreznih obveznika. To treba ponavljati, to treba podcrtavati. Kompanija je danas stabilizirana, pred njom je budućnost, a to nisu platili porezni obveznici’, kazala je Dalić.

Zadnja etapa pred konačni dogovor

Peruško se zahvalio premijeru i ministrici. ‘Sa zadovoljstvom smo obavijestili da su svi članovi postpisali načelni sporazum o ključnim elementima nagodbe. Nepunih šest tjedana vjerovnici su postigli međusobni dogovor koji proces vode uspješnom okončanju nagodbom. Još jednom bih zahvalio svima koji su vodili pregovori i uspješno zaključili zadnju etapu pred konačni dogovor’, izjavio je Peruško.