PLENKOVIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE KRENUO PREMA GRMOJI: ‘Da mene optužuje za veleizdaju… To nije normalno i to neću dopustiti’

U Hrvatskom saboru danas je bilo prilično napeto – ministar obrane Damir Krstičević ljutito je bacio maketu borbenog aviona kojeg mu je sarkastično poklonio SDP-ovac Franko Vidović te mu usput rekao da se “goni s tim”, a onda je ubrzo umalo došlo i do fizičkog obračuna premijera Andreja Plenkovića i Mostovca Nikole Grmoje, tvrdi oporba. Plenković se oglasio o incidentu, kaže kako ga je Grmoja optužio za veleizdaju te da je to nedopustivo, no navodi da nije “krenuo prema njemu”.

‘To je nedopustivo’

“Dio zastupnika, a tu mislim na zastupnike Mosta, unose teme koje nisu dio Izvješća o sastancima Europskog vijeća i govor mržnje. I danas najteže klevetničke optužbe Grmoje prema potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih poslova, i nakon toga meni za veleizdaju. Kad netko u Saboru kaže da sustavno radite za interese druge države, u ovom slučaju Srbije, to je nedopustivo. S ovime je prijeđena granica onoga što je normalno u Hrvatskom saboru, rekao je Plenković”, rekao je Plenković, prenosi N1.

Kaže kako ga je samo išao pitati na koga je mislio.

“Ja sam ga išao pitati na koga je on to mislio, ali je izašao iz Sabora”, rekao je Plenković, dodavši da nekoliko zastupnika Mosta iznosi brojne uvrede, difamacije i klevete u Saboru. “Nema potrebe za repeticiju zahtjeva za dijalogom”, rekao je.

‘Kleveta neće proći’

“Dobro je da imamo i dinamičnije i živahnije tonove, ali ovakve vrste klevetničkih izjava ne mogu proći, ja neću dopustiti da nas u HDZ-u i Vladi netko, uz sve što radimo, brojne aktivnosti Republici Hrvatskoj u interesu ljudi u Hrvatskoj i u interesu suživota, ja sam mu (Grmoji, op. a.) rekao da svojim nastupima on pokreće spiralu govora mržnje. Ja to dopustiti neću, a da pritom mene, koji činim sve da smirujem tenzije, u bilo kojem smislu optuži za veleizdaju, to ne dolazi u obzir. To nije normalno i ja to neću dopustiti. To je to, to vam je Most, vidite tko su i što su”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na Krstičevićev ispad.

“Imamo u današnje vrijeme društvenih mreža, interneta, jedan broj zastupnika koji koriste različite kreativne metode da pokažu biračkom tijelu da postoje. Nosile su se majice, donosili papiri, makete. Ja sam primio maketu, doduše F-14, a ne F-16, dakle nisu uspjeli ni kupiti avion o kojem se radilo. Mislio sam da je to za moga sina od četiri godine, ali se koristi ljepilo i modelarstvo, a to je za djecu od deset godina”, rekao je premijer.