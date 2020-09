PLENKOVIĆ O ZAKONU O OBNOVI ZAGREBA I OKOLICE: ‘Ako danas dobijemo veliku potporu, da će to biti veliki plus za sve’

Premijer Andrej Plenković je uoči sastanka Kluba HDZ-a u Saboru komentirao Zakon o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, o kojemu će danas zastupnici glasati. Plenković je rekao da je odlično što su prihvaćeni i amandmani oporbe.

“Ja sam kazao od početka, od prvog pitanja u procesu da nam treba dovoljno vremena, inputa struke, pažnje za zakon koji mora biti dugoročan, održiv, kvalitetan i nastojali smo prihvatiti skoro sve što smo smatrali da je u okviru koncepcije i poboljšanja zakona. Ono što govorimo, to i radimo”, rekao je Plenković.

Odbacio je primjedbe da su prihvaćeni amandmani bili uglavnom tehničke prirode. “Nisu baš, bilo je dosta suštinskih. Većina ih je došla od nekoga tko se razumije u građenje, arhitekturu, znamo tko stoji iza kojeg amandmana. Neki su poboljšali i samu pravnu kvalitetu, ovo je završen zakon i drago mi je da ukoliko danas dobijemo veliku potporu, da će to biti veliki plus za sve”, rekao je Plenković.

O naknadi 6+6: ‘Nije to samo kod nas, to je svugdje’

Upitan o mogućnosti promjene zakona o 6+6 naknade za bivše državne dužnosnike i saborske zastupnike, Plenković je rekao da to mora biti vezano i uz Zakon o sprečavanju sukoba interesa.

“Naknada postoji, jer ti ljudi u načelu ne mogu ići na dužnosti koje bi bile suprotne odredbama ovoga zakona. Ako bi se išlo u promjenu toga, moraju se promijeniti dva zakona. Ta opcija postoji jako dugo. To je tako, to je zakonski propis, možemo ga percipirati kako hoćemo, ali nije to samo kod nas, to je svugdje”, rekao je Plenković.

O novom poslu Gorana Marića: ‘Nije dobro 6+6, nije dobro ni kad ti ljudi rade, što ćemo sad?’

Nije znao ni za angažman bivšeg ministra državne imovine, Gorana Marića, u Hrvatskim cestama, o kojemu su se pojavili napisi u medijima. “On je ekonomist. Razumije se u mnoge teme, ima puno životnog iskustva. Nije dobro 6+6, nije dobro ni kad ti ljudi rade, što ćemo sad?”, upitao je Plenković.