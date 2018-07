PLENKOVIĆ O PAROLI ZBOG KOJE JE POTJERAN VUKOJEVIĆ’: ‘To je kao da mi kažemo Živjela Hrvatska’

“To je stvar nogometnog saveza. Iskreno, u toj rečenici, koja je otprilike isto kao kad bismo rekli “Živjela Hrvatska”, ne vidim ništa sporno. Dapače, mislim da je on sve to pojasnio, kao i Vida”, kazao je premijer Plenković koji sutra putuje na polufinalnu utakmicu SP između Hravtske i Engleske

Premijer Andrej Plenković bit će na tribinama stadiona Lužnjiki u Moskvi na polufinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske. Danas je u Londonu Plenković izjavio da ga veseli što će sutra biti u Moskvi i navijati za hrvatske nogometaše.

A iz Ureda Vlade RH rečeno nam je danas poslijepodne da će prema dotad prikupljenim informacijama, uz premijera Plenkovića na utakmicu Hrvatske i Engleske putovati ministar rada i mirovinske skrbi Marko Pavić i ministar gospodarstva Darko Horvat. S njima će na utakmicu i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, a svi će u Moskvu otputovati komercijalnom zračnom linijom.

“Mislim da su Vukojević i Vida sve pojasnili”

U Londonu, gdje je sudjelovao sudjelovao na 5. summitu Berlinskog procesa o zapadnom Balkanu, Plenković se na pitanje novinara Večernjeg lista osvrnuo na suspenziju skauta hrvatske reprezentacije Ognjena Vukojevića zbog usklika “Slava Ukrajini” nakon četvertfinalne utakmice s Rusijom, a što je na snimci izrekao u društvu Domagoja Vide.

Vukojević i Vida bili su igrači kijevskog Dinama, a Plenković je svojedobno, kao zastupnik u Europskom parlamentu, bio na čelu parlamentarnog odbora EU-Ukrajina. Kada je Plenković koncem 2016. godine predložio da Hrvatska Ukrajini prenese svoja iskustva u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja na tamošnje pobunjene proruske enklave, iz Moskve su ga srdito kritizirali.

“Izbacivanje Ognjena Vukojevića je stvar nogometnog saveza. Iskreno, u toj rečenici, koja je otprilike isto kao kad bismo rekli “Živjela Hrvatska”, ne vidim ništa sporno. Dapače, mislim da je on sve to pojasnio, kao i Vida. Ali držimo se sada nogometa, mislim da je ovo vrijeme za nogomet i za sport”, kazao je Plenković o Vukojevićevom proukrajinskom istupu koji je u Rusiji doživljen antiruskim, a za sam uzvik je rečeno da je “fašistički”.

Predsjednik #VladaRH @AndrejPlenkovic razmijenio je dres hrvatske nogometne reprezentacije s premijerkom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Theresom May uoči sutrašnje polufinalne utakmice s Engleskom u Moskvi. pic.twitter.com/vndaMpSl1C — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) July 10, 2018

“Bit ćemo uz nogometaše srcem, dušom i fizički”

Plenković je ipak više govorio o sutrašnjoj utakmici na koju ide s nekolicinom ministara i predsjednikom Sabora.

“Jako se veselim i mislim da je to zaista povijesni dan. Repriza iz 1998., samo ovaj put, nadam se, s pobjedom Hrvatske. To su trenuci koji se generacijama pamte i moramo bit ponosni na naše nogometaše. U samo 20 godina dva polufinala, to je mega uspjeh. Veće promocije i da smo sanjali ne bi uspjeli. Bit ćemo svim srcem, dušom, pa i fizički u Moskvi uz hrvatske nogometaše, i uz cijeli narod koji očekuje sutra puno emocija, a uvjeren sam i finale u nedjelju”, kazao je premijer.

