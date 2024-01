Premijer Andrej Plenković u izjavi za medije komentirao je aktualne teme.

Na pitanja o državnom tajniku Milatiću i njegovom druženju s investitorima kojima njegovo ministarstvo izdaje dozvole u jednom noćnom klubu, premijer je kazao ad se Milatić sam treba očitovati o tome.

"Nisam se imao vremena baviti time i nemam nikakvih informacija o tome", kratko je rekao.

O vojnom roku

O uvođenju vojnog roka koji zaziva Domovinski pokret, Plenković je kazao:

"Pa ja sam sve pojasnio u Saboru, što se tiče okolnosti. Davno je u Hrvatskoj to napušteno. Svaka ozbiljna država vodi računa o onome što nam se zbiva u okruženju. Znate da Hrvatska vojska stalno radi informativne kampanje kako bi mladi ljudi izabrali vojni poziv. U okolnostima sigurnosnih ugroza dijem svijeta, nije loše da MORH napravi određene iskorake i eventualno pripremi koncepciju kraćih tečajva da bi se određeni broj ljudi mogao informirati o širini informacije koje mladi ljudi danas nemaju", kazao je.

O krijumčarima

O krijumčarima u Karlovačkoj županiji i potjeri na A1, te na pitanje postoji li plan i strategija da se to suzbije, kazao je:

"Hrvatska policija radi na granici i u dubini samog teritorija. Statistiku glede krijumčara koje je policija identificirala i uhitila je prilično velik broj. Učinkovitost hrvatske policije je visoka, tu i tamo dogode se nažalost nesreće i indicenti, ali jačanjem sposobnosti policije i ulaganjem u materijalna sredstva i tehničku opremu, mislim da su ta ulaganja bila vrlo kvalitetna i detaljna, mi smo zahvalni hrvatskoj policiji. Želimo suradnju sa susjednim zemljama, da se pojačaju kontrole izlaska iz BiH i Srbije i da će ta bilateralna suradnja, europski okvir i zaštita vanjskih granica dovesti do manjeg priljeva nezakonitih migranata."

O kaznenom zakonu

Na pitanje, što očekuje na prvom čitanju te tome da oporba spominje kako se radi o udaru na medije, kazao je:

"Može oporba i lupati po saborskim klupama, ne bi im bilo prvi put. Što se tiče sadržaja, ponovio sam to danas detaljno, postoje tri faze postupka: izvidi, istraga i dio kada postupak postaje javan i dostupan. Ovim izmjenama vraćamo stvari tamo gdje treba biti i zaustavljamo lošu praksu koja je navikla javnost na nedopušteno: da se neovlašteno daju podaci iz faze istrage i da se tim podacima manipulira na štetu prava onoga na koga se to odnosi, potencijalnog okrivljenika, krše se temeljna načela nevinosti", kazao je dodajući da se suci ponekad nađu u poziciji da, nakon što se nekoga u javnosti stigmatizira, teško na temelju dokaza donijeti odluku suprotnu od one koja se stvorila na temelju određene slike.

O priopćenju Pantovčaka

"Jasno je da je u petak namjerno napravio što je napravio. To je čista zavist i zloba. To nema veze s prevarom o, kako je bila kampanja, "normalno". Trebalo je biti: "Dobit ćete zavist i zlobu"", kazao je te dodao da GONG nije dobro reagirao.

"Oni umjesto da reagiraju na Milanovićevu krajnje neprimjerenu izjavu s kojom se zgrozio čak i Peđa Grbin, ova ekipa je odmah u svoje priopćenje lijeno uvalila i HDZ. Kakve veze HDZ ima s Milanovićevom izjavom u petak? To licemjerje pršti stalno iz istoga kruga, meni je to već malo smiješno, malo mi ih je žao", kazao je.

O plaćama sudaca

Premijer je komentirao i razgovor sudaca s ministrom Malenicom te da su izašli nezadovoljni ponudom.

"Lani je sucima povećana plaća, to je bilo prije godinu dana. O čemu mi govorimo, kakav bijeli štrajk? To je kao ovo što govore da će liječnici štrajkat. Od 5.000 ljudi u sustavu javne i državne službe prvih 4.000 su liječnici. I suci isto tako", kazao je premijer te dodao da suci i liječnici znaju da su im dignute plaće.

kazao je kako ne vidi logiku u tome da suci do danas nemaju neka materijalna prava. Poručio je da je Vlada spremna u hitnoj proceduri promijeniti zakon i dati im ista prava kao i drugima u državnoj i javnoj službi.

Legitimnim smatra i zahtjev za indeksaciju plaća, ali ne sada.

"Ne isključujem da o tome nećemo razgovarati kasnije, ali ne sada. Toplo savjetujem kolegama, ja sam nekakav pravnik, a i Malenica je, jer smo lani napravili veliki iskorak i sada nudimo ovo što trebaju imati kao i svi ostali, kasnije ćemo razgovarati o drugim stvarima. Sada to nije realno i ne vidim zbog čega bismo uopće razgovarali o nekom bijelom štrajku, osim ako to nije ispolitizirano”, kazao je.

Na pitanje o presudi majci Mislava Hermana nije htio odgovarati.

Datum izbora

Odgovarajući na pitanje o datumu izbora, Plenković je kazao da mu je oporba danas u Saboru djelovala tako da bi "najbolje bilo da izbori budu za par godina".

"Sve se uvijek svodi na dvije iste teze. Jednima smetaju Srbi, drugi bi samo o korupciji. I kad će biti izbori. Oni mi ne djeluju fit za te izbore", kaže.

