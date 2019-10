PLENKOVIĆ O VAŽNOM SASTANKU U BRUXELLESU: ‘Pokušavamo postići politički dogovor o formiranju nove Komisije. Bilo je vrlo korisno’

‘To je bio sastanak kako bismo zajednički pokušali vidjeti kako postići politički dogovor o dovršetku formiranja nove Komisije, gdje nam treba suradnja i zajedništvo sve tri političke skupine koje čine širu većinu u Europskom parlamentu’, kazao je hrvatski premijer nakon sastanka u Bruxellesu

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je u petak ujutro, prije početka drugog dana samita EU-a, na sastanku s čelnicima Njemačke i Francuske, novoizabranom predsjednicom Komisije te glavnim pregovoračima triju glavnih političkih skupina u Europskom parlamentu na kojem se razgovoralo o dovršetku formiranja nove Komisije, koje je zapelo u Parlamentu i koja će stoga kasniti s preuzimanjem dužnosti.

“To je bio sastanak kako bismo zajednički pokušali vidjeti kako postići politički dogovor o dovršetku formiranja nove Komisije, gdje nam treba suradnja i zajedništvo sve tri političke skupine koje čine širu većinu u Europskom parlamentu. Bilo je vrlo korisno”, rekao je Plenković prije početka drugog dana sastanka na vrhu EU-a.

Plenković među pregovaračima pučana

Na sastanku su sudjelovali glavni pregovarači triju najvećih političkih skupina koji su sudjelovali u postizbornim pregovorima o raspodjeli čelnih funkcija u EU-u, u ime socijalista španjolski i portugalski premijeri Pedro Sanchez i Antoni Kosta, liberali Mark Rutte i Charles Michel, premijer Nizozomske i Belgije, Andrej Plenković i latvijski premijer Krišjanis Karinš, koji su bili pregovorači Europske pučke stranke. Zatim njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i novoizabrana predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Formiranje nove Europske komisije zapelo je u Europskom parlamentu nakon što je dvoje kandidata iz Mađarske i Rumunjske otpalo i prije saslušanja pred nadležnim odborima jer je Odbor za pravna pitanja ustanovio da su u sukobu interesa. Na saslušanju je otpala francuska kandidatkinja Sylvie Goulard, bliska suradnica predsjednika Macrona.

Nova Komsija preuzima dužnost 1.12.?

Nova Komisija trebala je preuzeti dužnost 1. studenoga, ali sada to više nije moguće pa će se to vjerojatno dogoditi 1. prosinca. Saslušanja pred nadležnim odborima uspješno je prošlo 23 od 26 predloženih kandidata i s obzirom na to da nedostaje troje povjerenika Europski parlament neće moći glasovati o novoj Komisiji 23. listopada kako je prvotno bilo predviđeno. Sada se kao mogući datumi za glasovanje spominju 13. i 14. studenoga kada se održava mini-plenarna sjednica u Bruxellesu ili od 25. do 28. studenoga na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

Novoizabrana predsjednica Komisije Ursula von der Leyen očekuje da sve tri države, Francuska, Mađarska i Rumunjska predlože po dvoje kandidata – jednu ženu i jednog muškarca. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će predložiti svoga kandidata ili kandidatkinju nakon samita EU-a. Mađarska je već predložila svoga sadašnjeg veleposlanika pri EU-u Olivera Varhelyia, a u Rumunjskoj je pala vlada i u tijeku je proces formiranja nove. Nakon što te države predlože svoje kandidate oni moraju proći saslušanja i sve postupke koje su prošli i ostali kandidati za povjerenike.