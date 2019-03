PLENKOVIĆ O ULJANIKU: ‘Vidjet ćete sutra. Puno ste sada uđuturili, imputirate da smo imali ministre u NO Uljanika’

Kazao je i kako sagledavaju sve elemente priče

Premijer Andrej Plenković u srijedu nije odgovorio na pitanje novinara hoće li sutra Vlada odlučiti o sudbini Uljanika, kazavši tek “vidjet ćete sutra”.

“Vidjet ćete i čut ćete sutra”, rekao je Plenković odgovarajući na upit novinara uoči sjednice saborskog Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Bjelovaru. Kazao je i da se nije čuo s predsjednicom RH Kolinde Grabar-Kitarović oko stanja u Uljaniku, no očekuje se čuti s njom tijekom večeri.

Na upit novinara kako je moguće da vladajući ne znaju gdje su završile milijarde državne pomoći koje su odobrene Uljaniku, Plenković je rekao novinaru da je puno toga sad “uđuturio” te da ne bi bilo dobro da radi takav, vrlo neprecizan amalgam.

‘Moji ministri nisu bili u Nadzornom odboru’

“Prvo, tko je iz ove Vlade u Nadzornom odboru Uljanika?”, zapitao je Plenković novinara. “Imputirate nam da smo imali ministre u Nadzornom odboru Uljanika. Netočno. Ja ne odgovaram za vlade prije mene, ja odgovaram za Vladu od listopada 2016.”, rekao je Plenković, dodavši kako nitko od ministara otkad su na vlasti nije bio član Nadzornog odbora Uljanika.

Osvrnuvši se na izdana jamstva, podsjetio je da je njegova vlada početkom prošle godine, na traženje Uljanika i uz prethodno odobrenje Europske komisije dala tzv. sanacijsko jamstvo, odnosno jamstvo za restrukturiranje koje je imalo za cilj dovršiti određene brodove i s tih brodova skinuti državna jamstva.

“To se i napravilo”, ustvrdio je Plenković. Europska komisija u siječnju lani odobrila je potporu za sanaciju hrvatskog brodogradilišta Uljanik, odnosno odobrila je plan RH da Uljaniku izda državno jamstvo za zajam od 96 milijuna eura u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Dva izbora

Kazao je i da je Vlada pokazala dobru volju prema radnicima i sindikatima lani, u želji da održi brodogradnju koliko se to može. “Istodobno, napravljene su i aktivnosti kontrole i proračunskog nadzora. Ovo što sada obavljaju pravosudna tijela, policija, to nema veze s Vladom. Ono što mi gledamo, gledamo sve moguće aspekte – političke, ekonomske, financijske, socijalne, regionalne, strukturne i moramo raditi odluku koja je održiva, branjiva”, rekao je Plenković. Dodao je da Vlada ima dva izbora.

“Jedan je hoćemo li davati recept s kojim se liječio pacijenta zadnjih 30 godina, pa pacijent dođe u situaciju da je na aparatima, a mi kažemo dobro, lijek možda nije najbolji, ali možemo ga još koristiti ili da se u jednom trenutku povuče crta i da se možda fokusiramo u našoj industrijskoj politici na one sektore koji su dugoročno takvi da mogu transformirati hrvatsko gospodarstvo i zapošljavati ljude. Naravno da se pritom treba voditi računa i o svim socijalnim elementima, kako pomoći onima koji su u ovom trenutku najzabrinutiji, a to su zaposlenici. Mi smo to lani već jednom i učinili”, istaknuo je premijer.