Nakon hvalospjeva o HDZ-ovoj vlasti, osvrnuo se na aktualne teme. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zatražio je hitan sastanak s Vladom nakon novog odrona na Jakuševcu u ponedjeljak.

"Kako smo sad došli do toga da je Vlada odgovorna za Jakuševec?", zapitao je Plenković upitan oko Jakuševca i zatvaranja te Tomaševićeva zahtjeva za sastankom, piše N1.

"Kako je u roku od par sati odron postao odgovornost Vlade? Onaj tko preuzme odgovornost za Grad, mora nešto napraviti. Vlada će kao i drugim gradovima pomoći i Zagrebu. Mi se nonstop konzultiramo s njima.''

Vlada kompenzira štetu svinjogojcima

Kad je riječ o seljačkim prosvjedima, ponovio je da Vlada kompenzira štetu i da cjepiva ni lijeka za svinjsku kugu nema:

"Ako nema lijeka i cjepiva za suzbijanje ASK-a, jedine mjere su mjere ograničenja. To znači ograničavanje zona. Druga mjera je da se bolesne svinje i one koje su bile u kontaktu s njima moraju eutanizirati", rekao je Plenković.

Vlada, kaže Plenković, kompenzita štetu onima čije su životinje oboljele ili usmrćene.

"Druga mjera, Vlada im kompenzira buduću propuštenu gospodarsku aktivnost. Treće, postoji paket interventnih mjera i konačno, da bismo uzeli u obzir tradiciju, dajemo novac svakom onom tko nije u mogućnosti obaviti tradicionalnu svinjokolju i preradu mesa. Vlada je napravila baš sve i kako se čini”, dodao je Plenković.

"Strpimo se još dva tjedna da ovaj akcijski plan bude usvojen i preći ćemo na drugi režim. Tko hoće boriti se za hrvatsko selo, poljoprivredu i Slavoniju, taj treba biti prvak, šampion u poštivanju mjera”, istaknuo je premijer.

"Tko kaže da su oni ekstremisti? Vi ste rekli… "

Novinari su ga upitali o jučerašnjoj izjavi kada je kazao da su se u prosvjede seljaka uključili pripadnici ekstremističke skupine.

“Tko kaže da su oni ekstremisti? Vi ste rekli… Jesam li ja spomenuo neko ime? Ne znam ja kako su imena došla van… Zašto postoje sigurnosno-obavještajne službe? Što trebaju raditi? Procjenjivati neki stupanj ugroze. SOA je podnijela izvješće saborskom odboru za nacionalnu sigurnost na čijem je čelu Hajdaš Dončić i on zna ovo i svi članovi odbora”, rekao je Plenković i nastavio:

“Ako je to procjena SOA-e da imamo dvije ekstremističke skupine, to onda nije moj ili Vladin ili HDZ-ov stav, to je stav ljudi u službi koji za to primaju plaću i educirani su za to. Ako imamo situaciju da imamo fabriciran prosvjed, njega vodi čovjek koji je bravar, koji je njegov interes? Kako može prosvjed koji se tiče svinjogojaca voditi netko tko nema veze s tim? Ovaj nije svinjogojac, on nema svinje.”

Što se tiče bivšeg šefa Uprave HEP-a, premijer je kazao da je Frane Barbarić dao ostavku u HEP-u, a za hrvatske navijače uhićene u Grčkoj. “Tko je napadao grčko pravosuđe, tko je zazivao da uhvatimo 100 Grka?!”

