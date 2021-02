PLENKOVIĆ O SPUTNIKU V: ‘Čekamo odobrenje za rusko cjepivo, ne želimo imati nešto nesigurno u državi’

Plenković je rekao da je Hrvatska osigurala dovoljno cjepiva za cijelu populaciju i bez Sputnjika

Premijer Andrej Plenković se nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a obratio javnosti. Rekao je da su govorili o najbitnijim temama od prošlog tjedna i njegovim posjetima Dalmaciji te izborima u Mostaru. Naveo je da su u stranci zadovoljni što je za mostarskog gradonačelnika izabran Mario Kordić.

Osvrnuo se i na rusko cjepivo Sputnjik V te istaknuo da bez odobrenja Europske agencije za lijekove nema ruskog cjepiva u Hrvatskoj. Spomenuo je da je Hrvatska osigurala dovoljno cjepiva za cijelu populaciju i bez Sputnjika.

‘I bez Sputnjika treba doći više cjepiva’

“Hrvatska je članica EU. Procedura zaštite zdravlja je ojačana tako što prolaze filtere EMA-e i nacionalnih agencija. Ne našom krivnjom dolazi do sporije distribucije cjepiva i želimo vidjeti druge mogućnosti. Uspostavili smo kontakte s ruskom stranom, postavit ćemo upite.

Očekujemo da Rusija koja ima kontakte s EMA-om, ako Sputnjik dobije odobrenje EMA-e, mi želimo biti u poziciji da smo rezervirali dovoljne doze kako bi popunili naše doze. Kada cjepivo ili lijek dobije odobrenje EMA-e, onda za kvalitetu odgovara proizvođač, a bez toga odgovara država. Ne želimo doći u situaciju da nemamo nešto provjereno i sigurno u državi”, prenosi RTL Plenkovićevu izjavu.

Upitan za komentar tužbu Vladimira Šeksa protiv Hrvatske, Plenković je odgovorio da s tim nije bio upoznat do nedavno.

Odgovorio Komadini i istarskom Stožeru

Plenković kaže da su 95 kandidata već odredili za lokalne izbore. “Uz Filipovića u Zagrebu, tu je Vice Mihanović u Splitu, Ivan Radić u Osijeku i Josip Ostrogović u Rijeci”, osvrnuo se Plenković na kandidate HDZ-a u četiri najveća grada.

“Ako je netko za jačanje županija to je HDZ. Smiješno mi je da Komadina ide s tezom da mi želimo centralizaciju. Jako je bitno što tko govori o temi cjepiva i njegovoj pouzdanosti. Ako čelnik županijskog zavoda kaže da oni ne preporučuju AstraZenece starijima od 65 godina, to je suprotno stručnjacima. To je neodgovorno. Ukazujemo na vid komunikacije koji zbunjuje ljude i unosi nemir. Ako je čak i u stručnoj literaturi i analizi procijenjeno da štiti od smrti, teških simptoma, respiratora, onda nije dobro da netko u jednoj županiji odluči voditi neku svoju politiku.

A što se tiče Istre. Ono što je praksa Stožera da ako je negdje epidemiološka slika teža, onda županijski stožeri donose strože mjere. Kada pogledamo situaciju u dva i pol mjeseca, imamo dobre rezultate. Mjere su bile primjere ugrozi. Ako procijenimo da su okolnosti takve da možemo nešto dalje relaksirati, onda ćemo to napraviti”, rekao je premijer.

