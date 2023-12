Premijer Andrej Plenković smijenio je s mjesta ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, priopćeno je iz Vlade, a Jurica Lovrinčević prestaje biti posebnim savjetnikom u Filipovićevom kabinetu.

"Razriješio sam ministra Davora Filipovića s dužnosti, a automatski je i Jurica Lovrinčević prestao biti njegov savjetnik. Razlog i povod su saznanja koja smo vidjeli u medijskim napisima. Sadržaj korespondencije je takav da smo svi u Vladi ostali konsternirani i zgroženi. I to s dva pravca djelovanja. Prvi je koji se odnosio na pitanje razgovora o medijskom oglašavanju Ministarstva i drugih državnih tijela. Ukoliko su autentične te poruke i ako se njihov sadržaj kasnije pokaže točnim, to sve upućuje na školski primjer onoga što se naziva koruptivno djelo", kazao je premijer uvodno.

“Drugi element je onaj koji se odnosi na kontakte između bivšeg savjetnika bivšeg ministra također s jednim predstavnikom medija i kasnije te iste informacije, koje je posjedovao kao savjetnik, se plasiraju oporbenim političkim strankama. Koje te iste informacije koriste kao političke napade za rušenje Vlade.", dodao je Plenković.

'Nemam povjerenja u ministra koji ga je doveo'

"Imamo dio koji se odnosi na oglašavanje i po meni je jako loš, ako je autentičan, i drugi koji se odnosi na političko komplotiranje nekoga tko je odabran od strane ministra kao posebni savjetnik za pomoć u njegovom poslu… ispada da taj gospodin, kojem se govori da je moj miljenik, zapravo je miljenik Mosta. To sve dovodi do jasnog političkog zaključka da u takvim okolnostima nemam povjerenja u ministra koji ga je doveo na svoju inicijativu. Sjećam se kad smo razgovarali o tome i kad sam pitao zašto čovjek s takvim backgroundom, kojeg nisam tad poznavao, uopće želi u ministarstvo.

Rekao mi je da ministar treba ljude iz realnog sektora koji bi mu pomogli u zadaćama. S te strane sam uvažio takvu želju u tom trenutku. Slična politička želja bila je i oko pozicije državnog tajnika gospodina Bujanovića. U svakom slučaju, ono što je bit, sad vidimo da je cijela ova operacija u političkom smislu, koja je trajala prije šest mjeseci, bilo korištenje informacija koje su dobivali iz samog ministarstva od ministrovih najbližih ljudi. Čista sprega tog gospodina, medija i oporbe ne bi li se djelovalo protiv Vlade. U političkom smislu smo vidjeli potpuno razotkrivanje Mosta", kazao je Plenković.

Na pitanje, podsjeća li ga ovo na aferu Fimi Media, kazao je:

"Ovo se zbiva na razini između jednog čovjeka i nekih medija. Ovako nešto ja još nisam vidio ni čuo da postoji."

'Za takvo nešto nema ni sekunde čekanja'

Dodao je da ovdje postoji 'crno na bijelo' prepiska s Lovrinčevićem i novinarom.

"Vrlo jasno govori o tome kako će kome i na koji način raspodijeliti javni novac za oglašavanje, čak se spominje dio da se dio sredstava njemu vrati. A to, da postoji prepiska u kojoj vidite spregu bivšeg savjetnika, bivšeg ministra, novinara i predstavnika stranke Most koja se navodno bori protiv korupcije, ovo se politički ne tolerira niti jedne sekunde, to još nismo vidjeli", kazao je Plenković.

Na pitanje, zašto ekspresno smjenjuje Filipovića, a čekao je tako dugo na smjenu Barbarića, premijer je kratko odgovorio:

"Sve sam vam rekao. Ovo je pitanje čiste političke odgovornosti. Koruptivno djelovanje i drugo, politička sprega - netko je došao u ministarstvo, a radi protiv iste Vlade u kojoj sjedi. Imenovan je od jednog člana Vlade, a direktno radi za oporbene stranke. Za tako nešto nema ni sekunde čekanja ni oklijevanja."

"Imate dokazanu spregu jednog čovjeka, jednog novinara, jedne političke stranke", kazao je premijer.

Na pitanje, je li mu neobično da svi koji odlaze su akteri afere HEP, kratko je kazao:

"Pa ovo što je izašlo je vrlo zanimljivo."

Ekspresno razriješeni dužnosti

Filipovićeva smjena uslijedila je nakon što je tjednik Nacional obavio članak u kojem navodi da je njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević lokalnoj zagrebačkoj televiziji Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se u povratnoj transakciji isplati polovica predviđenog novca. Tjednik je potom objavio i audio zapis razgovora Lovrinčevića i novinara Mreže TV.

Plenković je sazvao konferenciju za medije, a koja bi se trebala održati u 16 sati u Banskim dvorima. Održan je i sastanak parlamentarne većine.

Vlada se oglasila oko smjene Filipovića. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je potpisao Rješenje o razrješenju ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Davora Filipovića. Time ujedno Jurica Lovrinčević prestaje biti posebni savjetnik u kabinetu ministra. Također, danas je održana 270. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je Jurica Lovrinčević razriješen svih dužnosti na koje ga je imenovala Vlada: dužnosti člana Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske i dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je stavljena izvan snage Odluka o ovlasti za zastupanje Vlade u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije".