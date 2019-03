PLENKOVIĆ O SLUČAJU HDZ-ovca OPTUŽENOG ZA OBITELJSKO NASILJE: ‘Ne znam kako, ali stalno je nešto vezano za Požegu’

‘Ne možemo generalizirati. Poruka koju šaljemo otkad smo na vlasti je da nemamo nikakve tolerancije na nasilje’, izjavio je premijer

Premijer Andrej Plenković komentirao je optužbe protiv Igora Krizmanića, HDZ-ovog dužnosnika iz Požege kojeg je njegova kći optužila za obiteljsko nasilje, piše N1.

“Ja sam kao i vi, čitajući te informacije saznao za to. Odmah smo kontaktirali predsjednika Županijskog odbora da provjeri. Koliko vidim već je dao izjavu da zamrzava status i napušta sve stranačke dužnosti. To je jasan signal da HDZ ne tolerira nasilje. Ne znam kako se to događa, ali stalno je nešto vezano za Požegu. Koliko vidim, riječ je o događajima od prije barem 15-ak godina”, rekao je premijer.

A na pitanje hoće li požeški dužnosnik biti isključen iz stranke, Plenković kaže: “Vidjet ćemo.”

“Ne možemo generalizirati. Poruka koju šaljemo otkad smo na vlasti je da nemamo nikakve tolerancije na nasilje. Prepoznali smo taj grozan društveni fenomen i svim mehanizmima koje imamo na raspolaganju trebamo prevenirati, sankcionirati počinitelja, pomoći žrtvi i senzibilizirati javnost”, rekao je premijer na pitanje treba li nešto mijenjati u požeškom HDZ-u.