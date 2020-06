PLENKOVIĆ O ŠKORINIM TVRDNJAMA U VEZI AFERE S VJETROELEKTRANOM: ‘Ja sam prvi rekao da oko toga treba sve istražiti’

Plenković je uvjeren da će HDZ ostvariti jako dobar rezultat i da će dominirati i u Virovitičko podravskoj i Osječko baranjskoj županiji

Premijer Andrej Plenković u Virovitici je u petak komentirao Škorine tvrdnje da je najveća korupcijska afera ove Vlade i prethodne SDP-ove, odobrenje 590 milijuna kuna kredita HBOR-a C.E.M.P-u za projekt vjetroelektrana, naglasivši kako je već rekao da treba istražiti sve, od početka.

“Ja sam prvi kazao da oko tog projekta (vjetroelektrana) treba istražiti sve, sve što postoji”, rekao je premijer Andrej Plenković upitan za komentar tvrdnji Miroslava Škore na Facebooku.

PLENKOVIĆ OPET NAPAO BERNARDIĆA: ‘Mislim da laže, on je bjegunac. Bavi se sastavljanjem kobasičaste koalicije’

‘Volio bih da to, što netko drugi piše pa onda on objavljuje kao da je njegovo, da koji put artikulira nešto spontano i izravno bez čitanja i straha; i to bi mu pomoglo za bolje rezultate”, dodao je.

“Da ne ponavljamo opet rezultate iz predsjedničkih izbora da čitamo što drugi pišu i krademo glasove Kolindi Grabar Kitarović; i da njegovi birači – misleći da biraju desno – izaberu SDP-ovog kandidata’, komentirao je Plenković novinarima Škorine objave na društvenim mrežama.

Izrazio je uvjerenje da je hrvatsko biračko tijelo, “osobito biračko tijelo od centra desno, naučilo i da neće uzalud rasipati glasove na njega (Škoru)”.

Vlada 2016. izašla s projektom Slavonija, 12,8 milijardi kuna projekata već ugovoreno

Na pitanje hoće li HDZ odnijeti pobjedu nad Penavom i Domovinskim pokretom u 4. i 5. izbornoj jedinici, Plenković je odgovorio da – sigurno hoće.

Podsjetio je kako je njegova Vlada 2016. izašla s projektom Slavonija. Ističe da je 12,8 milijardi kuna projekata već ugovoreno za pet slavonskih županija; ogromni pomaci, u komunalnoj i prometnoj infrastrukturi, mjerama zapošljavanja, poljoprivredi, ruralnom razvoju, okolišu, energetici, nema dijela Slavonije koji nije doživio napredak u mandatu ove Vlade, rekao je Plenković.

Ocjenjuje da HDZ ima odlične kandidate i najavio je da će Zdravko Marić nositi listu u petoj izbornoj jedinici.

ŠKORO IZNIO TEŠKE OPTUŽBE: ‘Afera vjetroelektrane proizvod je HDZ-ove i SDP-ove korupcije; Sve je počelo u Milanovićevoj Vladi”

Plenković je uvjeren da će HDZ ostvariti jako dobar rezultat i da će dominirati i u Virovitičko podravskoj i Osječko baranjskoj županiji.

Upitan o vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavu koji je nedavno istupio iz HDZ-a, Plenković je rekao kako je ‘Penava pokazao na unutarstranačkim izborima da želi biti zamjenik predsjednika stranke, u demokratskom procesu ga je pobijedio Tomo Medved, a nitko ga nije tjerao iz HDZ-a; i mislim da on vrluda i da je pogriješio’, dodao je.

Plenković: Netko tko hoće biti premijer nema luksuz pobjeći sa sučeljavanja

Upitan izjednačava li nasilje između dva muškarca i muškarca nad ženom, Plenković je rekao da osuđuju svako nasilje.

Osvrnuo se i na slučaj nasilja prije nekoliko dana predstojnika ureda predsjednika SDP-a, Tomislava Mikulina, nad predsjednikom koordinatorom SDP-ove liste u 4. izbornoj jedinici, Domagojem Hajdukovićem. Plenković je naglasio da nakon tjedan dana o tome nitko nije pitao Bernardića i da ta tema ima puno manji interes u medijima.

Mislim da to nije normalno niti korektno i to se treba razjasniti do kraja, zaključio je.

“Samo govorim o tretmanu, zamislite da se to dogodilo u HDZ-u, da je Tena Mišetić koja je predstojnica mog ureda u HDZ-u imala takvu situaciju s Ivanom Anušićem, što bi se događalo, a ‘bjegunca’ to ne pitate često, a trebali bi’, rekao je Planković novinarima, ponovno nazvavši predsjednika SDP-a Davora Bernardića ‘bjeguncem’ koji izbjegava sučeljavanje u pretkampanji.

“Pitajte bjegunca to, kada već neće na sučeljavanje. Netko tko hoće biti premijer nema luksuz pobjeći sa sučeljavanja, to mu je gora poruka nego da je bio loš”, ocijenio je premijer Plenković.