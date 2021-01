PLENKOVIĆ O SITUACIJI S KUĆOM U KOJOJ ŽIVI ŽINIĆ: Neće odlučivati u ‘medijskoj histeriji’; Župan: ‘I ja sam negdje rođen i imam roditelje’

On nam je pojasnio kako to izgleda iz njegovoga kuta, od ’95. do danas, s obzirom na sve informacije koje kolaju, zatražili smo od svih nadležnih tijela također informacije i stavove kako bismo u idućih nekoliko dana mogli zauzeti politički stav. U ovom trenutku ima previše detalja za koje nismo do kraja sigurni, kad to pouzdano budemo znali, onda ćemo o toj temi raspravljati”, rekao je Plenković

Premijer Andrej Plenković izašao je pred novinare nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a na kojoj se razgovaralo o sjednici Sabora koja počinje, kao i aktivnosti stožera i situaciji oko koronavirusa. Također, predsjednik HDZ-a kazao je kako će umjesto zastupnika Poljašića koji je dao ostavku na svoj mandat, umjesto njega u Sabor ući Nikola Mažar.

Na pitanje novinara, premijer je komentirao i situaciju s kućom u kojoj živi župan Sisačko-moslavački Ivo Žinić, od kojeg je, kazao je, zatražio objašnjenje i pojašnjenje svih navoda.

“On nam je pojasnio kako to izgleda iz njegovoga kuta, od ’95. do danas, s obzirom na sve informacije koje kolaju, zatražili smo od svih nadležnih tijela također informacije i stavove kako bismo u idućih nekoliko dana mogli zauzeti politički stav. U ovom trenutku ima previše detalja za koje nismo do kraja sigurni, kad to pouzdano budemo znali, onda ćemo o toj temi raspravljati”, rekao je Plenković i dodao: ‘Kao i kod pitanja obnove, imali smo histeriju medijsku kao da su sve kuće koje je razorio potres bile baš kuće koje su obnavljane, sad malo-pomalo shvaćamo da je puno manje takvih zgrada’, rekao je premijer, prenosi RTL. Na inzistiranje novinara poručio je da će se sve ‘isprovjeravati’.

Žinić suvlasnik i cijelog imanja na adresi Marinbrod, ali i vlasnik trećine kuće i objekata

Podsjetimo, afera je danas dobila nastavak kada se otkrilo da je Žinić suvlasnik i cijelog imanja na adresi Marinbrod, a navodi se i da je vlasnik trećine kuće i gospodarskih objekata koje nije upisao u imovinsku karticu. Kuće i nekretnine Ive Žinića od danas istražuje i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Najprije je bila sporna kuća u Glini u vlasništvu države u koju se njegova obitelj uselila nakon Oluje te plaćala 100 kuna najamnine. Žinić ju je prijavio u svim imovinskim karticama kao jedinu nekretninu, iako od države nikad nije dobio darovni ugovor.

HDZ-ov župan pak tvrdi da od nekretnina ima samo jednu trećinu u roditeljskom vlasništvu.

“S obzirom na informacije objavljene u medijima povjerenstvo će provesti postupak redovne provjere podataka iz imovinskih kartica župana Žinića i to u dijelu podatka koji se odnosi na nekretnine. To znači da one podatke koje je upisao u imovinsku karticu usporediti s podacima koje službeno pribavimo od nadležnih tijela”, kazala je glasnogovornica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Martina Jurišić.

“I ja sam negdje rođen i imam roditelje”

“Morate znati da sam ja negdje rođen da imam roditelje isto kao i moja supruga i da smo naslijedili određenu imovinu puno kasnije dakle prije godinu ili možda čak i manje. Dakle s te strane iluzorno je postavljati ovakva pitanja sve sam već odgovorio”, kazao je župan Žinić.

“Naravno da je duboko nemoralno i duboko pogrešno zadržati kuću koju vam je država dodijelila i koju ne plaćate apsolutno ništa za nju dok istovremeno imate 4 druge savršeno dobre nekretnine”, kazala je gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček.