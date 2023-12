Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak na sastanku predstavnika Vlade sa županima i predstavnicima gradova i općina da je godina pred nama u političkom smislu izrazito izazovna, istaknuvši da Hrvatska bilježi pad inflacije, povećanje kreditnog rejtinga i rast BDP-a.

Novinari su pitali Plenkovića u Virovitici o sastanku novog ministra obrane Ivana Anušića i predsjednika države Zorana Milanovića. Je li to korak naprijed", pitali su ga novinari.

"Milanović je grubo i naprimitivnije vrijeđao Banožića, HDZ je proglasio nacističkom strankom i korupcijskom te lopovskom strankom. Vrijeđao je i mene ministre na osobnoj razini, ništa ovo ne mijenja. Dobro je da je bio sastanak. Što se tiče Vlade tu se ne mijenja baš ništa", kazao je.

"Anušić je član Vlade. Sukob nije nastao radi nas, nego u rujnu 2020. kada je Milanović odbio prijedlog imenovanja niza diplomatskih predstavnika", dodao je. "Nije to nekakav sukob pa nas netko mora miriti. Imate nas koji radimo i imate njega koji živi od političkog sukoba", kazao je premijer.

Na pitanje našeg Ilije Radića da sada imamo istu situaciju kao i s Todorićem, premijer kaže da nije na njemu da on špekulira hoće li opet tvrtka upasti u probleme.

Ponovio je da “afera Mreža” nije “afera Mreža”, nego afera Mosta. “može biti oporbena, medijska ili ovog savjetnika. I to je ključ”, dodao je.

Plenković je komentirao napise medija da je iz Vlade otišlo 30 ministara zbog korupcije. Ne želi da mu se u javnom prostoru taloži teza o 30 ministara. Ponovio je i novinarima da bi trebali pisati da ih je samo dva ministra otišlo zbog sumnje u korupciju

"Četiri sam sa zadovoljstvom elminirao, to su oni iz Mosta, neki su otišli sami, dio je dao ostavke. To đuturenje, kad 30 postane dva su malo drugačije", kazao je Plenković. "Ta vsrta ležernosti iznošenja neistina je ispod profesionalnih kriterija", kazao je.

"Kada netko dođe izvana i vidi da smo mi na isti dan ušli u eurozonu i Schengen onda on kaže – bravo. Macron je do sada promijenio troje premijera i 67 ministara, a predsjednik je kraće nego ja premijer", rekao je. Na usporedbu novinara da u Francuskoj ministri daju ostavke zbog korištenja službenog zrakoplova premijer kaže: “Ma što me briga!”.

Sastanak s Tomaševićem

"Sutra ćemo predstaviti novog ministra. Kada se konsolidira sa suradnicima onda će se održati sastanak", kazao je.

