PLENKOVIĆ O SANADEROVOM PISMU: ‘Zašto bih se uopće osvrtao na to? On nije član HDZ-a’

“Uopće me ne zanima to pismo”, rekao je Plenković

Premijer Andrej Plenković je na press konferenciji odgovarao na novinarsko pitanje o Sanaderovom otvorenom pismu.

“Uopće me ne zanima to pismo. Zašto bih se uopće osvrtao na to? On nije član HDZ-a. O svojim pravnim problemima neka se on brine”, rekao je Plenković.

Podsjetimo, bivši premijer i čelnik HDZ-a Ivo Sanader danas je putem svojih odvjetnika Čede Prodanovića i Jadranke Sloković uputio pismo javnosti koje je sistematizirano u 11 točaka.