PLENKOVIĆ O RIJEČKOM BRODOGRADILIŠTU: ‘3. maj živi i radi jedino zahvaljujući ovoj vladi’

‘Da nije bilo naših odluka, ljudi u 3. maju ne bi imali što raditi. Vlada predvođena HDZ-om drži ih zaposlenima’, rekao je premijer Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ustvrdio je u četvrtak da brodogradilište 3. maj radi isključivo zbog angažmana Vlade na spasu toga škvera.

“3. maj živi jedino i zahvaljujući vladi”, rekao je Plenković na konferenciji za novinare nakon vladine sjednice, na kojoj je predstavio sažetak Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. “Da nije bilo naših odluka, ljudi u 3. maju ne bi imali što raditi. Vlada predvođena HDZ-om drži ih zaposlenima”, rekao je Plenković.

3. maju odobreno zaduženje od 22 milijuna eura

Naime, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila dvije odluke koje se tiču brodogradnje, a povezane su s riječkim 3. majem. Vlada se tako suglasila i zadužila ministarstvo gospodarstva da s 3. majem potpiše ugovor o završetku novogradnje 514, a odobrila je i zaduženje od 22 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje završetka gradnje toga broda. Novogradnja 514 bila je dio stečajne mase pulskog Uljanika, a temeljem zaključka Vlade (iz listopada 2020.) na drugoj ga je elektroničkoj javnoj dražbi kupilo Ministarstvo financija, koje je i stupilo u punopravno vlasništvo toga broda.

Sredinom veljače ove godine Vlada je donijela zaključak o načinu raspolaganja i završetka tog broda, a današnjom je odlukom ovlastila Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da potpiše ugovor o gradnji Nov. 514 s brodogradilištem 3. maj. Ujedno je ovlastila ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da potpiše protokol o isporuci i prihvaćanju broda, kao i njegove postojeće dijelove, strojeve, opremu i dokumentaciju 3. maju.

Vlada jesenas dala i državno jamstvo

Vlada je izmijenila i odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje za osiguranje finananciranja putničkog broda (novogradnja 101), a zbog promjena u dinamici gradnje i plaćanja. Naime, Vlada je još početkom rujna prošle godine dala državno jamstvo za osiguranje financiranja novogradnje 101, koju je ugovorila tvrtka MKM Yachts s kupcem PEC 2 LIMITED. Državno jamstvo, u korist HBOR-a odnosno drugih poslovnih banaka u zemlji i inozemstvu, iznosi 80,13 milijuna eura, što predstavlja 80 posto ukupnog kreditnog zaduženja MKM Yachtsa.

Novogradnja 101 do lipnja 2023. godine

Današnjom se odlukom ta odluka o jamstvu mijenja zbog dinamika gradnje i plaćanja, odnosno rokova vezanih uz gradnju i isporuku tog broda, avansne uplate kupca te aktiviranje sredstava iz kredita za koji jamči RH.

Kako je objašnjeno i na sjednici Vlade, pregovori s poslovnim bankama potrajali su dulje od očekivanog, a aktiviranje sredstava za koja jamči RH je moguće tek nakon što kupac isplati avans graditelju. Tako će kupac započeti s avansnim uplatama u travnju do lipnja 2021. godine, umjesto, kao što je trebalo biti, u travnju do lipnja prošle godine, a novogradnja 101 se planira dovršiti do lipnja 2023. godine, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

