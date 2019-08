PLENKOVIĆ O SKANDALU HRVATSKE DIPLOMATKINJE: ‘Ako nije hakirano, to je katastrofa, krajnje neprihvatljivo!’

Plenković smatra da je ‘katastrofa’ ako se pokaže da su rasističke izjave hrvatske diplomatkinje Elizabete Mađarević autentične

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se iz Barbana na skandalozne rasističke komentare koje je hrvatska diplomatkinja Elizabeta Mađarević objavljivala na svom Facebooku o “bijeloj Europi”, rekavši kako misli da je katastrofa ako se pokaže da su komentari autentični i njezin profil nije bio hakiran, kako je tvrdila Mađarević.

“Mislim da je ministar i Ministarstvo dobro reagiralo, povuklo ju je natrag, oni će danas provesti cijelu proceduru ovih dana i inspekciju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Ako dođe do odluke da je došlo do povrede službene dužnosti, a kako mi se sve čini da je tako, ako je to točno i nije hakirano to je katastrofa!” komentirao je premijer Plenković facebook istupe prve tajnice veleposlanstva u Berlinu, piše N1.

Krajnje neprihvatljivo

“To je krajnje neprihvatljivo, bio sam diplomat i ako ste na dužnosti i na mandatu u zemji primateljici, to se ne radi”, nastavio je te objasnio da zbog pravne procedure nije odmah dobila otkaz.

Na pitanje kada će Hrvatska dobiti veleposlanika u Njemačkoj, Plenković je rekao da će on, ministar Gordan Grlić Radman i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izabrati novog veleposlanika.

