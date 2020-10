PLENKOVIĆ O RADIKALIZACIJI: ‘Govor mržnje nije od jučer, u ponedjeljak smo shvatili da je netko u stanju uzeti oružje i ubiti’

Plenković je ponovio da je prije nekoliko dana rekao da je granica prijeđena

Napad kalašnjikovom na Banske dvore i ranjavanje policajca koji se dogodio prije tjedan dana bio je poticaj razgovora o radikalizaciji u hrvatskoj javnosti, ali i danas na 15. sjednici Vlade. Na početku teme o sprječavanju radikalizacije govorio je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomislav Medved.

On je rekao da je prepoznavanje radikalizacije ključ sprječavanja rizika pa je zadužio Koordinaciju sustava domovinske sigurnosti da donese mjere za sprječavanje radikalizacije. Nakon njega ponovno je govorio premijer Andrej Plenković koji je kazao kako govor mržnje nije nešto novo i od jučer u Hrvatskoj.

STRUČNJAK ZA SIGURNOST OTKRIO KOME JE BEZUK HTIO NAUDITI: ‘To je politički motivirano nasilje, cilj je bio premijer i ministar Medved’

‘Nismo otkrili govor mržnje nego da je netko u stanju uzeti oružje i ubiti policajca’

Plenković je ponovio da je prije nekoliko dana rekao da je granica prijeđena. Naveo je da nije isto biti meta govora mržnje na internetu i u komentarima kroz članke na internetu i meta napada na Markovom trgu. Istaknuo je da nije htio tužiti nikoga iz medija jer misli da je sloboda govora važnija od pravnih aktivnosti protiv onih koji šire mržnju. No, smatra premijer, kada poticanje na mržnju dovede do nasilnog ekstremizma i terorizma onda je granica prijeđena.

“Mi nismo imali situaciju u društvu kakvu smo imali prije desetak dana. Jedno su anonimci ili potpisani na internetu, a drugo je napad pred zgradom Vlade. I zato nadležna tijela moraju prvo temeljito analizirati stanje i onda predložiti mjere da se to spriječi. Nismo mi otkrili govor mržnje u ponedjeljak, mi smo u ponedjeljak shvatili da je netko u stanju doći pred Banske dvore i pokušati ubiti hrvatskog policajca.

I zato ćemo voditi tri paralelne aktivnosti – jedno je ovaj konkretan slučaj, drugo je instituconalna borba protiv radikalizacije, a treće je politička borba protiv onih koji ili to odobravaju ili nalaze razumijevanje ili one koji to relativiziraju pa se kasnije ukrcavaju u vlak potencijalnih žrtava. I zato samo sustavan rad može biti jedini odgovor i rješenje”, kazao je Plenković na sjednici Vlade.