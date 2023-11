Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije. Komentirao je poljoprivrednike prosvjednike te istaknuo da to nisu pravi poljoprivrednici već poljoprivrednici koje instruira Domovinski pokret, Most, Suverenisti.

"Vjerojatno su plaćeni i instruirani. To je politički orkestriran prosvjed iza kojeg stoji nekoliko oporbenih političkih stranaka", kazao je premijer te savjetovao medijima da naslov treba biti "DP i Most izmanipulirani nekoliko poljoprivrednika".

Istaknuo je da cjepiva za afričku svinjsku kugu nema, kao ni lijeka.

"Budući da ova vlada brine o hrvatskom selu, seljaku, poljoprivredniku, svinjogojcu, već smo donijeli odluke vrijedne 30 milijuna eura i niz programa kojima će se nadoknaditi šteta, kompenzirati nemogućnost njihove ekonomske aktivnosti kako ne bi došli u ugrozu. Do sada je isplaćeno preko sedam milijuna eura za više od 1150 posjednika, onih koji su imali svinje. Intenzivirat ćemo da se ubrzaju isplate poljoprivrednicima i da se maksimalno učini da se zaraza smanjuje dalje. Trenutno imamo fazu smirivanja ove bolesti", kazao je premijer. Dodao je da bolest trenutno postoji u 14 zemalja u Europi.

"Oni koji nikakve veze sa Slavonijom nemaju najedanput su se počeli tamo stvarati. Mi koji imamo veze sa Slavonijom činimo sve napore sukladno zakonu i savjetima struke", dodao je Plenković te naglasio da se na ovoj temi pojavila "ista ekipa" koja je bila protiv covid cjepiva.

Kazao je i da nikad u životu nije bio na svinjokolji i da "ne prihvaća poziv".

O financiranju snimanja Geodetskog fakulteta

Dotaknuo se i teme Geodetskog fakulteta i snimanja iz zraka kako bi se utrdili razmjeri štet na krovovima.

"Tada smo angažirali Geodetski fakultet putem Ministarstva kulture. Da nije bilo njihovih snimanja, mi ne bi znali razmjere štete recimo na Zagrebačkoj katedrali", kazao je dodajući da je to omogućilo sanaciju.

"Ovdje postoji orkestrirani napor da su sredstva za to korištena bila iz fonda solidarnosti Europske unije. To je laž, to su bila sredstva iz državnog proračuna", kazao je. "To ne znači da ne treba ispitati pojedine nepravilnosti, a oni koji su učinili kaznena djela, trebaju odgovarati. Ovdje opovrgavam jedan izvor koji kaže da ministrica i ja lažemo, a mi ne lažemo", dodao je. Ponovio je da ako je bilo tko manipulirao sredstvima, Vlada želi da se to istraži.

"Ako vam kaže premijer, sredstva koja su korištena za financiranje snimanja nakon potresa - nije ministrica za to odlučila zadužiti firmu xy - za to je zadužen fakultet, geodetski, građevinski, arhitektonski", istaknuo je Plenković.

Na pitanje, zašto je novac knjižen u proračunu pod "EU pomoć" i "temeljem prijenosa EU pomoći", premijer je kazao da je to "potpuno nebitna kvalifikacija".

"Jedino što je bitno je provjera koju sam ja napravio s ministrom financija", kazao je. Na pitanje novinarke treba li onda vjerovati njemu, a ne onome što piše, rekao je: "Vi trebate vjerovati meni. Bitna su sredstva, taj iznos i sredstva putem Zahtjve za naknadu sredstava nikada od Ministarstva kulture nisu bila tražena niti knjižena kao sredstva iz Fonda Europske solodarnosti, a ja ovo govorim jedno zato jer medij u kojem vi radite mene i ministricu optužuje da lažemo."

Kazao je da ga taj dokument ne zanima, već "insinuacija jednog medija koji radi u sprezi i optužuje" njega i ministricu da lažu. Pojasnio je da sredstva koja su bila alocirana prije nego što je podnijet zahtjev Fondu mogla su biti jedino iz državnog fonda.

Na pitanje, zašto onda Ured europskog tužitelja tvrde u priopćenju da provjeravaju isplatu, kazao je: "Kad bolje provjere, shvatit će da su u krivu. Sto posto su u krivu. Pa što su oni, neka sveta krava da ne mogu napravit grešku?", upitao je. Ustvrdio je da netko u eteru namjerno insinuira lagnje, a sredstva nisu knjižena kao Europski fond solidarnosti.

O prosvjedu radnica Revije. 'Ne vidim zašto bi Bačić nekoga ucijenio'

Premijer je komentirao i prosvjed radnica Revije koje je navodno ministar Bačić pokušao ucijeniti.

"Revija? Znate li kad je nastao taj problem? 2001. i sad najedanput imamo prosvjed Revije na Markovu trgu. Ministar Bačić je putem svojih suradnika kontaktirao, ponudio, a ne ucjenjivao, ponudio im je sastanak u ministarstvu. Jesu li prihvatile, to je sad drugo pitanje", kazao je Plenković dodajući da ne može Vlada u sekundi riješiti stvari koje nitko nije riješio 22 godine. Ponovio jeda ne vidi zašto bi Bačić nekoga ucijenio.

O suradnji Ivana Anušića, novog ministra obrane i predsjednika Zorana Milanovića rekao je:

"Ministar se ponaša sukladno politici vlade. Ukoliko netko bude Vladu ucjenjivao, vrijeđao, dobit će adekvatan odgovor."

Napis o Geodetskom fakultetu na koji se Plenković osvrnuo

Svi sporni milijuni Geodeziji plaćeni su državnim novcem, ne europskim, tvrdi se. No, demantira ih i vlastiti Izvještaj o izvršenju državnog proračuna, piše Telegram.

“To nisu novci iz Fonda solidarnosti. Svakome tko se iole razumije u korištenje sredstava, to je jasno”, izjavio je prije tri dana premijer Andrej Plenković, inzistirajući kako ministrica Nina Obuljen Koržinek Geodetskom fakultetu nije isplaćivala europski, već nacionalni novac. I sama ministrica u svim istupima ustraje u tvrdnji o “nacionalnim sredstvima”.

Međutim, službeni dokumenti o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske direktno opovrgavaju kategoričke tvrdnje ministrice i premijera, navodi medij. Naime, milijunski iznosi koje je Obuljen Koržinek bez natječaja isplaćivala Geodetskom fakultetu za 3D skeniranje građevina nakon potresa, u Državnom su proračunu navedeni kao – isplate iz europskog Fonda solidarnosti.

Ministrica je nakon potresa koji su pogodili Hrvatsku bez natječaja isplatila 19,1 milijun kuna Geodetskom fakultetu pod upravom nedavno uhićenog bivšeg dekana Almina Đape. Navedeni iznos isplatila je u nekoliko tranši, kroz nekoliko godina. Kako je Telegramu službeno potvrđeno iz Ministarstva kulture i medija, u 2021. godini plaćeno je 6.037.406 kuna.

Ovaj, u kunu identičan iznos, moguće je potom pronaći u financijskom izvješću Geodetskog fakulteta za 2021. godinu. I tamo je iznos od 6.037.406 kuna naveden pod istom stavkom s koje je Ministarstvo novac isplatilo – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Preplaćen posao, a premijer nije točno informiran?

Državni proračun uredno bilježi ovu isplatu i pritom navodi kako je riječ o – europskom novcu. Konkretna proračunska stavka s koje je Ministarstvo isplatilo novac Geodetskom fakultetu nosi naziv Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Državna revizija provedena u Ministarstvu kulture 2021. godine eksplicitno je utvrdila kako su “vrijednosno najznačajnija sredstva kapitalne pomoći u iznosu od 6.037.406 kn doznačena Geodetskom fakultetu za 3D dokumentiranje objekata kulturne baštine”.

Revizija pritom precizira kako je Ministarstvo kulture tijekom 2021. koristilo sredstva Fonda solidarnosti za popis šteta na nepokretnim kulturnim dobrima. Upravo je u tu svrhu ministrica angažirala Geodetski fakultet za 3D skeniranje zgrada. Tvrdeći da isplaćeni novac nije iz europskog fonda, premijer je u posljednjem javnom istupu objašnjavao: “Kasnija obnova da, to je plaćeno europskim novcem, ali procjena štete nije. Ja nemam te informacije”. No, osim izvršenja proračuna, i izvješće Državne revizije potvrđuje da premijer nije točno informiran.

Kako je Telegram detaljno analizirao uz pomoć stručnjaka, ministrica je taj posao apsolutno preplatila. To su posredno potvrdili i istražitelji Ureda europskog javnog tužitelja koji sumnjaju kako su bivši dekan Đapo i profesor Boško Pribičević od tog novca gradili i opremali vikendice te podizali gotovinu s bankomata uz pomoć razrađene mreže tvrtki i suradnika.

Prema procjeni istražitelja, geodeti su oštetili Fond solidarnosti za 590.000 eura.