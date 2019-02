PLENKOVIĆ O PROPALOM POSLU S IZRAELOM: ‘Kod ovakve vrste nabave jamstva se ne traže, to nije isti žanr’

Otkrio je kako se još uvijek provodi detaljna analiza propale nabave izraelskih zrakoplova F-16 Barak

Premijer Andrej Plenković u petak je rekao kako nije bilo jamstva pri nabavi borbenih zrakoplova od Izraela jer to nije takva vrsta nabave, pa je najavio da će u idućem pokušaju kupnje aviona biti snažnije naglašen multiresorni karakter tog procesa.

“Ovo je bio proces vlade prema vladi, i tu se jamstva niti ne traži”, rekao je Plenković u razgovoru za Dnevnik Nove TV, naglasivši kako nabava višenamjenskih borbenih zrakoplova “nije isti žanr” poput drugih nabava.

Potvrdio je da će vlada krenuti u kupnju novih zrakoplova, te kako će u ponovljenom procesu snažnije biti naglašen njegov multiresorni karakter.

“Ta operacija nije samo vojno-obrambenog karaktera onih koji su stručni za zrakoplovstvo, to je jedna poslovna operacija koja zahtijeva veći angažman i uključivanje i drugih resora, a tako će i biti”.

Otkrio je kako se još uvijek provodi detaljna analiza propale nabave izraelskih zrakoplova F-16 Barak, no kako smatra da su “dobro identificirali zašto se to dogodilo”, te da će zaključke odgoditi za još nekoliko dana, do saborske rasprave.

“Kad ta analiza bude gotova i kad dobro promislimo kako dalje ćemo donositi nove odluke”.

O izraelskoj ponudi je rekao kako je bila financijski razumna i činila se najkompletnija, da je proces koji je vođen između vlada bio vrlo detaljan i temeljit, te da je ona bila “bez mačka u vreći”, odnosno da je “bila takva da Hrvatska nije imala upitnika koliko će ju to koštati u budućnosti”.

Naglasio je i kako je Izrael pismeno preuzeo teret osiguravanja odobrenja takozvanog Transfera trećoj strani (TPT) kojom SAD dopušta daljnju prodaju oružja svoje proizvodnje.

“S druge strane, razgovori u SAD-u koji su obavljeni u State departmentu i ministarstvu obrane dali su zaključiti da će se takav transfer odobriti”, istaknuo je Plenković za Novu TV.

Zaključio je kako Hrvatska ima odlučnu suradnju s obje države, te kako će tako biti i u budućnosti.