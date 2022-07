U šest godina provedbe Projekta Slavonija, Baranja i Srijem ugovoreno je više od 20 milijardi kuna projekata koji na bolje mijenjaju lice toga dijela Hrvatske, poručeno je s 13. sjednice Savjeta koja se u Okučanima održava pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića.

"U proteklih šest godina provedbe projekta Slavonija, Baranja i Srijem pokazali smo koliko puno možemo učiniti kada djelujemo sinergijski i u zajedništvu", rekao je premijer uvodno, napomenuvši da je u sklopu toga programa u tijeku provedba ili priprema 33.000 projekata dok je u odnosu na vrijeme od prošle sjednice Savjeta ostvaren porast od 1,5 milijardi kuna ulaganja.

"Vlada će na idućoj sjednici amandmanom na izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama regulirati pitanje dužnosti obiteljskih liječnika", najavio je premijer.

"Zaustavio sam izglasavanje u drugom čitanju tog zakona jer sam shvatio da postoje određene nejasnoće, određeni problemi, određeni teret odgovornosti. Tražio sam od ministra Davora Božinovića da se revidira članak o kojem se radi", rekao je Plenković u izjavi novinarima.

Pronaći balans

"Vlada će sutra na sjednici predložiti amandman, zakon će se nakon toga usvojiti, svi će biti zadovoljni, nitko neće biti nasekiran da neće moći voziti auto, a opet ćemo znati je li netko dobio ono što je najvažnije, stručni savjet liječnika da ne vozi ako je slučajno primio neku terapiju koja može smanjiti koncentraciju i sposobnost", rekao je Plenković.

Moramo naći balans između sigurnosti, odgovornosti liječnika i u konačnici odgovornosti pojedinca, dodao je.

"Kao i u svakom važno pravnom pitanju reguliranja, treba dobro procijeniti što je pametno i dobro. Ja sam shvatio da imamo neki problem, pa smo malo detaljnije pogledali i pronašli rješenje", rekao je.

Na primjedbu novinara da Most optužuje HDZ za trgovinu s SDP-om i Socijaldemokratima, koji su dali potporu prijedlogu da se pristupi promjeni Ustava u dijelu koji se tiče referenduma, Plenković je odgovorio kako će apstrahirati te komentare i epitete "koje oni drugima lijepe" te reći "ono što je razumno".

Da bi se bolje reguliralo pitanje referenduma potrebno je izmijeniti tri akta – Ustav, Ustavni zakon i Zakon o referendumu, a da bi se postigao smisao boljeg reguliranja referendumskih inicijativa - sniziti potreban broj potpisa, definirati potrebnu većinu za pojedine teme, te omogućiti da Ustavni sud, prije nego što se skupljaju potpisi, verificira je li pitanje koje neka inicijativa želi staviti kao temu u skladu s Ustavom i je li dopušteno.

Oduzimanje ovlasti predsjedniku

"Dakle, sve što se ovdje radi je jako dobro. Nama je drago da, za razliku od ovih, postoje razumne političke opcije u Hrvatskom saboru koje žele bolju regulaciju te materije. To nije tema koja traje jedan dan, Zakon o referendumu je u raspravi i cijela tema Ustavnog zakona i o promjenama Ustava je nešto o čemu govorimo mjesecima, a to što oni možda ne prate igru to je njihov problem", poručio je Mostu.

Kratko je prokomentirao i temu eventualnih izmjena Zakona o obrani kojima bi se, kako pišu pojedini mediji, smanjile ovlasti predsjedniku Republike kao vrhovnome zapovjedniku.

"To je tema koja traje već jako dugo, a koliko ja znam ideja je ministra da se preciziraju neke odredbe koje su očito u Zakonu o obrani nedorečene i uzrokuju određene poteškoće. To nije nikakva nova tema", rekao je Plenković.

Treba stvari gledati trezveno i bolje ih regulirati, nije to neka tema oko koje se treba osobito dramatizirati, dodao je.

Govoreći o tome kako pomoći Slavoniji, Baranji i Srijemu da brže gospodarski napreduju, Plenković je važnim ocijenio prihvaćanje nove karte regionalnih potpora za razdoblje 2022.-2027., čime je, kako je kazao, ispravljena prijašnja nepravda prema Slavoniji.

"Time smo pokazali da nam je stalo do Slavonije i da želimo djelovati sada i odmah kako bi pomogli njezinim stanovnicima", rekao je.

Na sjednici u Okučanima članovima Savjeta bit će predstavljena informacija o ugovorenim projektima, Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u financijskoj perspektivi 2021.–2027., aktualni pozivi iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (Zaželi III, Pomoćnici u nastavi V faza) i mogućnosti financiranja iz ESF+ za financijsko razdoblje 2021.–2027., investicije u cestovnu infrastrukturu te ulaganja u poljoprivredu.