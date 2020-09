PLENKOVIĆ O PREPUCAVANJU S OPORBOM U SABORU: ‘Kada se na mene nabaci blatom neću kazati: Hvala vam, baš mi dobro stoji’

Upitan o primjerenosti komunikacije na saborskom aktualnom prijepodnevu, na kojem je neke saborske zastupnike, nakon njihovih teza iznesenih u pitanjima, nazivao debitantima, a oni mu uzvraćali da je nadmen, Plenković je kazao da je smisao aktualnog prijepodneva da se malo osjete političke tenzije i razmjene mišljenja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je izjavio da će oporbi uvijek čvrsto i jasno odgovoriti kada aludira i iznosi teze kojima ga optužuje za korupciju, te kako ne misli da se tim odgovorima “nabacuje blatom” u javnom prostoru.

Upitan o primjerenosti komunikacije na saborskom aktualnom prijepodnevu, na kojem je neke saborske zastupnike, nakon njihovih teza iznesenih u pitanjima, nazivao debitantima, a oni mu uzvraćali da je nadmen, Plenković je kazao da je smisao aktualnog prijepodneva da se malo osjete političke tenzije i razmjene mišljenja.

Po meni, sve je bilo u okvirima nekakvih sličnih situacija ranije, ocijenio je premijer u izjavi novinarima nakon prvog aktualnog prijepodneva u novoj saborskoj sezoni.

‘Kavanski tračevi, ogovaranja i nebuloze zaslužuju takav odgovor’

“Imate glavnu tezu oporbe koja čak na mene osobno baca aluzije i optužbe o korupcije. Kada tako nešto čujemo, onda čvrsto i odgovaramo. Recimo da je vas optužio jedan debitant iz Mosta da ste dobili 22 milijarde eura na Europskom Vijeći, ali uz nekakav kuloarski deal da ćete kupiti (avione) Rafale, onda je to čemer i jad, i onda na to treba vrlo čvrsto i jasno odgovoriti”, poručio je Plenković.

Ističe da ta vrsta kavanskih tračeva, ogovaranja i nebuloza, zaslužuje takav odgovor. Ili, dodao je Plenković, kada vas jedna debitantica, pretendentica na nekakva ozbiljnija mjesta u SDP-u, optuži da i “vaša nije gorjela dovijeka” i da ćete završiti kao Sanader, onda to zahtijeva čvrst odgovor.

“Ta žena ne samo da ne zna ništa o odnosu između Sanadera i mene, nema pojima o tim relacijama; ne zna što ja o njemu mislim i ja to ne prihvaćam”, naglasio je premijer, dodavši da u drugom mandatu nema teoretske šanse da bilo kome dopuštaju takve komentare.

“Svi će dobiti odgovor čvrst, jasan, onakav kakav zaslužuju”, poručio je Plenković, kazavši da je i on bio debitant u parlamentu, ali da se nije tako ponašao. “Nisam tu došao prvi put i onda objašnjavao ministrima i Vladi što trebaju raditi; a pri tome ne glasate za Zakon o obnovi Zagreba, ali imate ekspoze o tome”, kazao je.

‘Kada se na mene nabaci blatom neću kazati: ‘hvala vam, baš mi dobro stoji’

Novinarima je rekao kako ne očekuju valjda da će, kada se na njega netko na aktualnom satu nabaci blatom, kazati: “Hvala vam, baš mi dobro stoji”. Odbacio je i medijsku tezu da time “prlja javni prostor”, pojasnivši da samo ne prihvaća optužbe za korupciju koje ne stoje.

“Ljudi koji izlaze s takvim tezama moraju instantno dobiti jasan odgovor, to je sve”, poručio je premijer. Za Mostovu inicijativu kojom bi se Vladu obvezalo da podnese izvještaj o radu Nacionalnog stožera Civilne zaštite u roku od 30 dana, kazao je da za nju nije čuo i ništa ne zna o tome.

Odbacio je i tezu Miroslava Škore da Ustavni sud odlučuje onako kako se on i predsjednik Zoran Milanović dogovore; pogotovo, istaknuo je Plenković, u recentno slučaju u kojem smo zastupali dijametralno suprotne stavove.

Nisam tu izjavu čuo, tako da uzimam s rezervom da je čak i on uspio reći da je ovo rezultat dogovora nas dvojice; a ako je to rezultat dogovora, onda stvarno ne znam kako mi to gledamo na rad Ustavnog suda, zaključio je Plenković.

