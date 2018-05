PLENKOVIĆ SE KONAČNO OGLASIO O NEVIĐENOM PREPUCAVANJU: ‘Tek sad sam shvatio koliko je to burno. Smirit ćemo loptu’

‘Smirit ćemo loptu, malo se to izdramatiziralo. Mi smo imali toliko sastanaka u Vladi da sam tek sad, kad sam išao preko Markova trga, shvatio koliko je to burno. Želim predsjednici uspješan posjet u Italiji i razgovarat ćemo kad se vrati kao što to uvijek činimo’.

Nakon što je danas premijer Andrej Plenković objavio da neće biti zajedničke sjednice Vlade s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, predsjednica se oglasila na svojem Facebook profilu, na što je pak reagirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Nakon svega se oglasio i premijer Andrej Plenković koji kaže da treba smiriti situaciju.

SKORO SMO POVJEROVALI DA SE NEĆE PREPUCAVATI PREKO MEDIJA: Nakon premijerove odbijenice, predsjednica se uhvatila fejsa

Međusobno prepucavanje i optuživanje

Podsjetimo, predsjednica je primila odbijenicu od premijera Andreja Plenkovića vezanu za zajedničku sjednicu Vlade na temu demografije koju je tražila. Ranije danas Gordan Jandroković je kazao kako ne može shvatiti predsjedničin potez te da je način na koji pristupa temi demografije neozbiljan. Ubrzo je reagirao i Pantovčak, s izjavom da Jandroković laže. I njegov je novi odgovor hitro stigao. ‘Nisam nikoga uvrijedio danas ujutro. Ono što je rečeno u zadnjoj rečenici neslužnbene izjave iz Ureda predsjednice jest beskrupulozna i besprizorna laž’, rekao je Jandroković. Nakon silnog prepucavanja preko medija i Facebooka, stvar je pokušao smiriti premijer Andrej Plenković.

‘Tek sad sam shvatio koliko je to burno’

‘Smirit ćemo loptu, malo se to izdramatiziralo. Mi smo imali toliko sastanaka u Vladi da sam tek sad, kad sam išao preko Markova trga, shvatio koliko je to burno. Želim predsjednici uspješan posjet u Italiji i razgovarat ćemo kad se vrati kao što to uvijek činimo’, rekao je Plenković za N1. Dodao je da nije vidio snimku gdje se predsjednica i Jandroković međusobno optužuju za laži pa mu je teško to komentirati, no istaknuo je da takva retorika nije u redu. Dodao je i da je problem demografije aktualan već desetljećima, no da Vlada ima cjelovit pristup kako bi u konačnici hrvatske obitelji imale više djece.

‘Moja Vlada na tome radi kontinuirano, a ukoliko predsjednica i njezin tim imaju ideja koje tome mogu pomoći, mi ćemo te mjere vrlo rado razmotriti’, poručio je premijer, javlja N1. Nije ostao dužan ni oporbi, koja je cijelu ovu situaciju nazvala igrokazom. Plenković je rekao da, ako se netko igra igrokaza, onda su to oni (oporba).