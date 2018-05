PREMIJER O REFERENDUMU: ‘Pitanja su promašena, čak i neodgovorna. To je korak unatrag za razinu prava u demokraciji’

‘Svako diranje u prava manjina nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ne vidim kako bi se o tome moglo odlučivati o referendumu.’

Nakon što je Građanska inicijativa Narod odlučuje danas objavila točan broj prikupljenih potpisa za referendum o dva pitanja o promjenama izbornog sustava, to je komentirao i premijer Andrej Plenković. Građanska inicijativa je za prvo pitanje prikupila 397.024 potpisa, a za drugo 390.189 potpisa za raspisivanje referenduma o pravednijem izbornom sustavu, objavio je danas Zvonimir Troskot iz Inicijative. Premijer Plenković kaže da najprije treba vidjeti jesu li pitanja za referendum uopće usklađena s Ustavom.

NAROD ODLUČUJE TVRDI: ‘Prikupili smo potpise’; Referendum kojim se smanjuju prava manjina ili će reagirati Ustavni sud?

‘Treba vidjeti jesu li pitanja za referendum u skladu s Ustavom. To je prije svega na Odboru za ustav. Takva vrsta pitanja, kojima se prava manjina smanjuju na referendumu, kompletno su promašena, čak neodgovorna. Po meni svako diranje u prava manjina nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ne vidim kako bi se o tome moglo odlučivati o referendumu, takvo zadiranje u prava manjina za mene kao predsjednika HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske je apsolutno neprihvatljivo. Govorim to danas jer nisam htio utjecati na proces. To je korak unatrag za razinu prava postignutu u hrvatskoj demokraciji’, rekao je za N1 Andrej Plenković.